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Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, похвасталась летними совместными снимками с дочерью Евангелиной.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий с отдыха на яхте, где позировала в купальнике телесного цвета, который было практически не заметно.

"Посылаем вам лучи солнца. Чем занимаетесь вы сегодня. Ева попросила встать на носочки. Стараюсь к дочери прислушиваться", – подписала Лобода под снимками.

Лобода с Евангелиной

Лобода с Евангелиной

instagram/lobodaofficial

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Фотосессия певицы вызвала споры в сети. Многим очень понравились снимки с дочерью. Их называли красотками, а фигура Лободы вызвала восторг у поклонников. Однако некоторые раскритиковали певицу.

"Какой пример дочке подаете", "Фигурка класс", "Красотки", "Что с губами", "Опять порнуха", "На Лесю Никитюк Вы тут похожи", – прокомментировали пользователи.

Лобода вид сзади

Лобода вид сзади

instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода на яхте

Светлана Лобода на яхте

instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в бежевом купальнике

Светлана Лобода в бежевом купальнике

instagram/lobodaofficial

Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью

Также у многих возник вопрос, куда пропали синяки на ногах, которые Лобода получила после концерта в Нижнем Новгороде.

"А где интересно синяки на ногах", "А ножки поправились? Прошли синяки", "Что, синяки прошли уже", – спросили в сети.

Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью
Лобода в незаметном купальнике вызвала споры из-за фото с дочерью

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.

Также певица призналась, что она очень боится высоты, а некоторые номера на ее концертах построены именно на этом.

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Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какие тут могут быть суперечки???лабуда хвойда и потаскуха рублевая!!!!таких нужно лешать гражданства Украины!!!!!
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