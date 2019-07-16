Лобода сверкнула грудью на пикантном снимке: в сети ажиотаж

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, вызвала ажиотаж в сети откровенным фото.

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в облегающем коротком топе, который подчеркивает грудь и подкачанный живот, и в объемном пиджаке.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

Черно-белый кадр Лобода подписала лаконично: "Тoday (сегодня)", – анонсировав концерт в Нижнем Новгороде.

Светлана Лобода в топе instagram/lobodaofficial

"Стадиону хана", "Какая богемная", "Очки у вас каждый раз интереснее и интереснее", "Как Алла Пугачева", "С одеждой не заморачивались", "Губища", – отреагировали поклонники.

Светлана Лобода показала фигуру instagram/lobodaofficial

Светлана Лобода в Нижнем Новгороде instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода опровергла информацию о том, что устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

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