Лобода сверкнула грудью на пикантном снимке: в сети ажиотаж

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, вызвала ажиотаж в сети откровенным фото.
Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в облегающем коротком топе, который подчеркивает грудь и подкачанный живот, и в объемном пиджаке.
Светлана Лобода
instagram/lobodaofficial
Черно-белый кадр Лобода подписала лаконично: "Тoday (сегодня)", – анонсировав концерт в Нижнем Новгороде.
Светлана Лобода в топе
instagram/lobodaofficial
"Стадиону хана", "Какая богемная", "Очки у вас каждый раз интереснее и интереснее", "Как Алла Пугачева", "С одеждой не заморачивались", "Губища", – отреагировали поклонники.
Светлана Лобода показала фигуру
instagram/lobodaofficial
Светлана Лобода в Нижнем Новгороде
instagram/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода опровергла информацию о том, что устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.
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