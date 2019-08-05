Лицом Victoria's Secret впервые стал трансгендер: как выглядит модель

Впервые за историю лицом новой рекламной кампании Victoria's Secret стала модель-трансгендер – 22-летняя бразильянка Валентина Сампайо.

Реклама с ее участием будет выпущена уже в августе, сообщает CBS News. Издание напоминает, что в прошлом году модный бренд попал в скандал, когда директор по маркетингу компании Эд Разек унизительно высказался о моделях больших размеров и транссексуалах.

Как пишет Vogue.ua, Сампайо стала известной после съемок для парижского Vogue в 2017-м, где она также стала первой моделью-трансгендером на обложке. После этого девушка снималась для Vogue Brazil и Vogue Germany.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Модель никогда не скрывала того, что родилась мужчиной. Свое детство в некоторых интервью она называла абсолютно счастливым, но при этом уже тогда ей приходилось бороться со стереотипами, которые в маленьком городке в католической Бразилии были особенно сильны.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

"Я всегда чувствовала себя девочкой, представляя свой мир очень воздушным, наполненным цветами и розовым цветом", – рассказывала она журналистам.

В 10 Сампайо уже просила называть себя Валентиной, а первые желания стать женщиной появились у нее в восемь лет.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Манекенщица нередко сталкивалась с дискриминацией и предрассудками, особенно в начале карьеры.

В 2014 году, когда она еще работала в Бразилии, один из брендов отказался от работы с ней, аргументируя свое решение консервативностью клиентов. Модель призналась, что тогда ей было очень больно, но именно эти трудности заставили ее двигаться вперед.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

"Индустрия моды – это способ нам быть услышанными и увиденными. Именно здесь вопросы разнообразия и самоидентификации можно поднимать на самом высоком уровне.

Я надеюсь, что мой пример вдохновит и других людей-трансгендеров перестать прятаться и скрывать свое я", – заявила Сампайо.

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Валентина Сампайо instagram.com/valentts

Ранее OBOZREVATEL публиковал жаркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show-2018.

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