Европейские женщины, в частности жительницы Великобритании, массово ложатся под нож хирурга, чтобы изменить форму глаз, похожую на лисью.

Как рассказала основательница лондонского салона SAS Aesthetics Махси Салеки, после ослабления карантинных мероприятий в стране популярность этой косметической процедуры возросла в 15 раз. Женщины хотят быть похожими на таких супермоделей, как Кендалл Дженнер и Белла Хадид, пишет Daily Mail.

Белла Хадид

По словам медика, эта процедура поднимает брови и внешние уголки глаз при помощи растворимой нити. Стоимость "дизайнерских" или "лисьих глаз" достигает 500 фунтов стерлингов, или 628 долларов США. Длится такое изменение во внешности всего 30 минут, а полностью заживает все полторы-две недели.

Кендалл Дженнер

"Эта процедура может удлинить глаза, поднять брови и приоткрыть верхнее веко, которое не только выглядит привлекательно с косметикой, но и без нее. Это делает своеобразный фокус на глазах, чего трудно достичь при помощи других процедур", – подчеркнула Салек.

Также она рассказала, что "лисьи глаза" становятся популярными среди широкого круга лиц: "От молодых блоггеров в Instagram, которые хотят выглядеть как суперзвезды, до летних женщин, желающих приподнять обвисшие века".

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