Лишенная титула "Мисс Украина-2018" Дидусенко назвала три экспресс-способа ухода за кожей зимой

Победительница "Мисс Украина" в 2018 году Вероника Дидусенко, которая потеряла титул из-за нарушения правил конкурса, раскрыла 3 экспресс-способа, как можно ухаживать за кожей лица в зимний период в домашних условиях. В частности, модель порекомендовала пить много воды и делать увлажняющие маски.

Такими подробностями Дидусенко поделилась с изданием Viva. Она также отметила, что уход за кожей в зимний период напрямую зависит от типа кожи. Поэтому посоветовала тщательно относиться к подбору уходовой косметики.

Дидусенко назвала 3 экспресс-способа ухода за кожей зимой Instagram Вероники Дидусенко

Три экспресс-способа ухода за кожей зимой от Дидусенко:

Пить много воды. Принимать витамины. Омега, коэнзим Q10 – любые жирные кислоты, которые питают наши клетки. Пользоваться питательным кремом, масками для лица.

Дидусенко посоветовала тщательно относиться к подбору уходовой косметики Instagram Вероники Дидусенко

"Важно помнить, что уход за кожей в зимний период напрямую зависит от вашего типа кожи. Для сухой кожи я рекомендую делать дома медовую маску. Мед обладает бактерицидным действием, поэтому подойдет также для проблемной кожи, где есть воспаления, высыпания", – поделилась Дидусенко.

Рецепт домашней медовой маски от Дидусенко

Необходимо смешать 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. меда, можно добавить витамин А или Е. Нанести минут на 20. Маска хорошо будет питать кожу.

Модель Вероника Дидусенко Instagram Вероники Дидусенко

Модель также отметила важность использования увлажняющего крема по типу кожи в завершение любых процедур – и в домашних, и в салонных условиях.

"Увлажняющий крем – обязательный этап ухода... Очень важный момент, который многие не знают: на улицу зимой крем необходимо наносить хотя бы за полчаса до выхода. Если нанести крем меньше чем за 30 минут – лицо может обветриться . Крем оставляет частички, компоненты, которые еще не впитались. И они как раз способствуют тому, что ваша кожа может обветриться. У кого кожа сильно склонна к реакции на мороз – обязательно наносить защитный крем", – заявила Дидусенко.

Вероника Дидусенко Instagram Вероники Дидусенко

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы конкурса "Мисс Украина" лишили Веронику Дидусенко короны и денежного приза после того, как узнали, что она была замужем и воспитывает маленького сына. После скандала модель подала в суд на организаторов "Мисс мира".

В разговоре с OBOZREVATEL Вероника рассказала о своей карьере после скандала и отметила, что в модельном мире до сих пор зачастую действуют "архаичные правила", которые дискриминируют женщин.