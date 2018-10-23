Голливудская звезда снялась в обнаженной рекламе Dior: пикантное видео

Голливудская актриса и модель Шарлиз Терон снялась обнаженной в рекламе нового аромата Dior - J'adore Absolu.
Краткий тизер с рекламного ролика был опубликован на официальной странице бренда в Instagram (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).
"Скоро ... Новая вселенная. Настоящее торжество, посвященное женщине. Совсем скоро Dior откроет новую невероятную главу", - сообщают в Christian Dior.
Стоит отметить, что видео получилось по-настоящему горячим, ведь в нем Терон позирует по грудь погруженной в золотистом бассейне.
Также образ модели был дополнен мокрыми распущенными волосами и нюдовым макияжем.
Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская модель и телеведущая Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty.