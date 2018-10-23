МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Голливудская звезда снялась в обнаженной рекламе Dior: пикантное видео

2.4тЧитать материал на украинском

Голливудская актриса и модель Шарлиз Терон снялась обнаженной в рекламе нового аромата Dior - J'adore Absolu.

Краткий тизер с рекламного ролика был опубликован на официальной странице бренда в Instagram (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

"Скоро ... Новая вселенная. Настоящее торжество, посвященное женщине. Совсем скоро Dior откроет новую невероятную главу", - сообщают в Christian Dior.

Голливудская звезда снялась в обнаженной рекламе Dior: пикантное видео
Читайте также:
Дочь известной супермодели стала лицом большого бренда: как она выглядит

Стоит отметить, что видео получилось по-настоящему горячим, ведь в нем Терон позирует по грудь погруженной в золотистом бассейне.

Также образ модели был дополнен мокрыми распущенными волосами и нюдовым макияжем.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская модель и телеведущая Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty.

Персона
Шарлиз Терон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги