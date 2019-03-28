Лайма Вайкуле резко помолодела: как выглядит звезда

Латвийская певица Лайма Вайкуле порадовала поклонников сменой имиджа, прийдя на шоу "Вечерний Ургант" в стильном образе.

Соответствующие фрагменты видео с ведущим Иваном Ургантом и экс-нападающим "Зенита" Александром Кержаковым она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик с помолодевшей Вайкуле, проскролльте до конца страницы).

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На съемки 64-летняя звезда пришла в модном шляпке, пиджаке и плиссированных брюках, украсив образ стильной укладкой. Поклонники заметили, что Вайкуле постоянно молодеет и выглядит бесподобно.

"С каждым годом все моложе и моложе", "Вечно Молодая, телом и душой", "Возраст приличный, а выглядит на 35. Как так? Уверена, пластическая хирургия не главное. Это гены! Всегда любуюсь этой женщиной", "А Лаймочка все хорошеет, тьфу на нее", "Что ты забыла в России", – написали в сети.

instagram

instagram

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вайкуле рассказала, как в молодости чуть не пристрастилась к наркотикам, а сейчас имеет зависимость от сигарет.

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