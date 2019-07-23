"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Всемирно известная 33-летняя супермодель Ирина Шейк завела сеть провокационными фото.

Так, снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала вместе с супермоделью Андрианной Лимой, в кожаных нарядах и масках с шипами в стиле БДСМ.

"Только мы", — лаконично написала Шейк.

Ирина Шейк Фото из Instagram

Ирина Шейк и Адриана Лима Фото из Instagram

Ирина Шейк и Адриана Лима Фото из Instagram

Ирина Шейк и Адриана Лима Фото из Instagram

Ирина Шейк и Адриана Лима Фото из Instagram

Модели позировали для августовского номера испанской версии журнала Vogue. Также Шейк предстала там и в другом образе: в колготах в горошек и черном белье. На фото звезда позировала в авто, лежа на переднем сидении.

Ирина Шейк Фото из Instagram

Ирина Шейк Фото из Instagram

Ирина Шейк Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новые публикации звезды. Одни написали, что Ирина в этом образе очень сексуальная. А другие, что Брэдли Купер ее испортил.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шейк рассказала, каким образом поддерживает свою фигуру в идеальном состоянии. Ирина призналась, что иногда ей приходится экстренно сбрасывать лишние калории для участия в обнаженной фотосессии.

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