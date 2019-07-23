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"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

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Всемирно известная 33-летняя супермодель Ирина Шейк завела сеть провокационными фото.

Так, снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала вместе с супермоделью Андрианной Лимой, в кожаных нарядах и масках с шипами в стиле БДСМ.

"Только мы", — лаконично написала Шейк.

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк

Фото из Instagram

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк и Адриана Лима

Фото из Instagram

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"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк и Адриана Лима

Фото из Instagram

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк и Адриана Лима

Фото из Instagram

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк и Адриана Лима

Фото из Instagram

Модели позировали для августовского номера испанской версии журнала Vogue. Также Шейк предстала там и в другом образе: в колготах в горошек и черном белье. На фото звезда позировала в авто, лежа на переднем сидении.

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк

Фото из Instagram

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк

Фото из Instagram

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Ирина Шейк

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новые публикации звезды. Одни написали, что Ирина в этом образе очень сексуальная. А другие, что Брэдли Купер ее испортил.

"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр
"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр
"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр
"Купер тебя испортил": Ирина Шейк ошарашила сеть фото в наряде для БДСМ-игр

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шейк рассказала, каким образом поддерживает свою фигуру в идеальном состоянии. Ирина призналась, что иногда ей приходится экстренно сбрасывать лишние калории для участия в обнаженной фотосессии.

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Персоны
Ирина Шейк Адриана Лима
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