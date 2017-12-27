Культовый мужской журнал назвал женщину года: горячие фото красотки

Голливудская актриса, бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд стала женщиной года по версии мужского журнала GQ Австралия.

Об этом передает Daily Mail.

Титул достался Эмбер за то, что она - бесстрашный защитник прав женщин и помогает переосмыслить феминизм в современную эпоху.

"Я тронута и очень горжусь тем, что отмечена изданием GQ Australia", - отреагировала сама Херд.

Актриса украсила декабрьский номер журнала. Она позировала в черном белье и платье от Dolce&Gabbana. Руководил съемкой фотограф Нино Муньос.

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Эмбер Херд GQ Australia

Как сообщал "Обозреватель", ранее Эмбер Херд и американский изобретатель и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск были замечены в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, где они обнимались и целовались. Ранее сообщалось, что пара рассталась еще в августе.