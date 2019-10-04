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4 октября • обновлено в 20:39
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/ Красота

"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала споры в сети из-за прически.

Звезда позировала в гримерке, когда команда перед зеркалом готовила ее к выходу на сцену. Соответствующий кадр певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Моя команда всегда знает, как сделать из меня Лободу", – подписала артистка под кадром.

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Мнения поклонников в комментариях разделились. Многие написали, что она красавица и суперзвезда, другая часть аудитории раскритиковала Светлану за челку.

Светлана Лобода с челкой в гримерке

Светлана Лобода с челкой в гримерке

instagram/lobodaofficial

"Кукла", "Вам с челкой не очень", "Тебе идет утро, когда ты минимум накрашена, и волосы не налицо, конечно, может это сценический макияж", "А вы знаете, как сделаться суперзвездой", "Клеопатра", "А Лобода знает, как и себя сделать Светочку", – написали в комментариях.

"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
"Кукла": Лобода вызвала споры новым снимком
Лобода в белье

Лобода в белье

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода позировала в трусах и леопардовой накидке, вызвав споры в сети о нравственности.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота прическа
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хорошая российская певица
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