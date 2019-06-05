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/Красота

"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала новыми откровенными снимками.

Певица в очередной раз продемонстрировала поклонникам в Instragram пышный бюст, вызвав разные эмоции.

"Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой.." Есенин С. А. Пришли потрясающие фото от Бутенец Марии", – подписала под одним из кадров Седокова.

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Мнения поклонников разделились. Некоторые раскритиковали ее за чрезмерную откровенность и упрекнули певицу, что она фальшивая, другие же восхитились ее красотой.

"Просто ужас! Ты смотришься в зеркало?!", "Где она красивая? Все, что мы видим, это фото / видео плюс хороший грим и не более! Не завидую. Не настоящая", "Уже не знает, как себя преподнести", "Гриль", "Ужас, вид затасканной", "Вся искусственная, как кукла, не живая, еще и обработку с фотами делает", – раскритиковали ее пользователи.

"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
"Кукла искусственная": Седокова разозлила сеть откровенными фото
Анна Седокова перед конкурсом "Мисс Русское радио"

Анна Седокова перед конкурсом "Мисс Русское радио"

Instagram@annasedokova

Седокова на лестнице

Седокова на лестнице

Instagram@annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова вызвала ажиотаж фотографией, на которой позировала в теплице. Она поливала растения в облегающей юбке и топе, не забыв нацепить туфли на каблуках.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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