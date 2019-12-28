"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе

Беременная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала новое фото, которое вызвало бурные обсуждения в сети.

Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Новости Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Так, на черно-белом снимке Эшли, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, позирует полностью голой. При этом Грэм запечатлена в необычной позе, прогнув спину назад.

Эшли Грэм Instagram @ashleygraham

Примечательно, что многих поклонников шокировал снимок модели. Фанаты засыпали Эшли возмущенными комментариями. Подписчики не понимают, зачем звезда выставляет настолько откровенные фотографии в сеть.

"Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эшли показала другую откровенную фотосессию. Как известно, сейчас Грэм находится на последних месяцах беременности. Модель с радостью делится откровенными фотографиями, на которых позирует совершенно голой.

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