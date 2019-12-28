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28 декабря • обновлено в 11:39
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/ Красота

"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе

4.3т
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Беременная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала новое фото, которое вызвало бурные обсуждения в сети.

Откровенным снимком звезда поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Новости
Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила обнаженную грудь во время примерки

Так, на черно-белом снимке Эшли, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, позирует полностью голой. При этом Грэм запечатлена в необычной позе, прогнув спину назад.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Instagram @ashleygraham

Примечательно, что многих поклонников шокировал снимок модели. Фанаты засыпали Эшли возмущенными комментариями. Подписчики не понимают, зачем звезда выставляет настолько откровенные фотографии в сеть.

"Худшая картина, которую я когда-либо видел", "Почему все думают, что они должны все показывать", "Куда движется мир".

"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе
"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе
"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе
"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе
"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе
"Куда движется мир?" Самая дорогая plus-size модель шокировала голым фото в странной позе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эшли показала другую откровенную фотосессию. Как известно, сейчас Грэм находится на последних месяцах беременности. Модель с радостью делится откровенными фотографиями, на которых позирует совершенно голой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Эшли Грэм
Место
США
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