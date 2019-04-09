В диком ритме мегаполиса, мы часто мечтаем о том, как сократить рутинный процесс по уходу за собой, ведь так хочется проснуться с идеальной укладкой и сияющей кожей. Бьюти-компании таки услышали желание миллионов женщин: создали кератиновое выпрямление, и оно готово решить проблему укладки волос. Что это? Как производится эта услуга в салонах? И самое главное - в чем ее потенциальная опасность? Сейчас я разложу все по полочкам!

Что такое кератиновое выпрямление волос?

Каждый волос состоит из сгруппированных цепочек кератина, природного белка. Химические выпрямители работают путем изменения структуры волоса. Такая обработка влияет на то, как эти цепи удерживаются вместе, чтобы эффективно распрямить каждую прядь. Существует несколько различных типов химического выпрямления и разглаживания в салоне. Наиболее распространенными являются японский и бразильский, оба включают в себя покрытие каждой пряди волос сильным химическим веществом, а затем его нагревание для активации формулы.

Что такое кератин?

Волос на 78% состоит из белка - кератина - обогащенного микроэлементами и витаминами, на 15% из воды, на 6% из липидов. Кератин также входит в состав ногтей и кожи. Поскольку кератин - это белок, то его составляющими являются аминокислоты. Аминокислотные цепи связаны между собой поперечными мостиками аминокислотных остатков, которые придают кератину плотность и эластичность. Поэтому вы часто можете найти кератин в составе различных средств, которые обещают укрепить и преобразить волосы.

"Кератиновое лечение" - не совсем корректный термин. Ингредиенты, которые действительно влияют на структуру волоса (метиленгликоль, формалин, метанал и метандиол) выделяют формальдегид при нагревании или смешивании с водой. Формальдегид - это газообразное токсическое для человека вещество, обладающее резким специфическим запахом.

Бразильское кератиновое выпрямление и формальдегид в его составе

Многие химические разглаживающие средства содержат большое количество токсичных ингредиентов. Оказывается, формальдегид также помогает многим кератиновым химическим выпрямителям для волос делать свою "магию". К сожалению, даже однократное воздействие этого токсина может вызвать аллергию и другие ужасные последствия. Так заявляет Тина Сигурдсон, помощница генерального советника Environmental Working Group (EWG) и соавтор нескольких исследований по лечению волос после выпрямления.

Формальдегид также является известным канцерогеном, а это значит, что он может вызвать рак. Продукты для выпрямления волос, содержащие это химическое вещество, уже запрещены в Канаде, Франции и Ирландии и почти во всех странах Евросоюза.

Японское кератиновое выпрямление

Активные ингредиенты японского термического выпрямления волос также могут нанести вред здоровью. Японские продукты могут не содержать формальдегид, но они подвергают вас воздействию тиогликолата аммония, раздражителя, который в лучшем случае может вызвать ломкость волос или в худшем случае - аллергическую реакцию.

Какие противопоказания?

Помимо крайне высокого риска возникновения вышеупомянутых побочных эффектов, точно не стоит химически выпрямлять волосы беременным. По данным Центров по контролю за заболеваниями США (CDC), воздействие формальдегида может повлиять на фертильность или привести к выкидышу во время беременности.

Можно ли обезопасить себя?

Большинство мер предосторожности, которые принимают салоны, чтобы защитить клиентов и работников салона, не дают гарантии избавления от вредоносных испарений. Некоторые салоны предлагают хирургическую маску для клиентов, но это совершенно не помогает.

Если салон предлагает химическое выпрямление, клиент подвергается воздействию химикатов независимо от того, делают ли ему данную процедуру. Испытания, проведенные Управлением по охране труда и здоровья США (OSHA), показали, что содержание формальдегида в воздухе превысило допустимые пределы в салонах, где предлагается эта процедура. Это означает, что даже не воспользовавшись данной услугой, клиент все еще находится в группе риска. Красота требует жертв, но однозначно не таких.

Последствия кератинового выпрямление на волосах

Химическая обработка такого плана может привести к повреждению и выпадению волос, особенно если вы их окрашиваете. Волосы, как правило, более сухие и более подвержены электризации, даже после одной процедуры. На время ваши локоны действительно станут блестящими и мягкими, но, когда эффект прекратится, волосы станут походить на место падения атомной бомбы. Будут жесткими, ломкими, начнут плохо поддаваться укладке, и восстановить их будет крайне сложно.

Есть ли светлые перспективы в мире выравнивания и сглаживания волос?

Сегодня рынок заполнен крайне неоднозначными продуктами для выравнивания, но, я надеюсь, что в скором времени ситуация кардинально изменится.

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