Кровавая Луна: назван самый необычный тренд в прическах на 2018 год

Известный стилист и колорист Меган Шипани создала новый тренд в прическах, который который окажется на пике популярности уже в нынешнем 2018 году.

Шипани придумала и воплотила в жизнь необычный вариант окрашивания волос, который получил название Blood Moon или "Кровавая Луна". Снимки с нестандартными прическами Меган опубликовала на своей странице в Instagram.

Колориста вдохновило уникальное астрономическое явление, которое люди могли наблюдать 31 января 2018 года – Кровавая Луна, или Суперлуние. Тогда размер спутника Земли визуально увеличился почти на десятую часть диска, а цвет поменялся на ярко-бурый. Последний раз такое сочетание затмения и Суперлуния наблюдалось 150 лет назад.

Публикация от Rockville,MD Megan Schipani (@shmeggsandbaconn) 3 Апр 2018 в 4:54 PDT

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Вдохновившись фантастическим событием, Меган Шипани создала совершенно уникальный оттенок волос, который ранее не применялся в мире моды.

Особенность этого тренда заключается в том, что волосы у корней окрашиваются в красно-оранжневый цвет, который плавно переходит в сине-серый оттенок по длине, напоминая лунное затмение.

Публикация от Rockville,MD Megan Schipani (@shmeggsandbaconn) 4 Апр 2018 в 8:51 PDT

Как сообщал "Обозреватель", канадский блогер Тэйлор (Teyloк К) стала основательницей нового необычного тренда в макияже на весенне-летний сезон 2018 года, который превращает брови в "цветущий сад".