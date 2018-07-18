"Красотка": украинская телеведущая восхитила фигурой после родов

Ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик поделилась лайфхаком, как сделать "пляжную прическу", но все обратили внимание на другое. Пользователи сети похвалили фигуру девушки, которая родила вторую дочку 30 апреля.

В своем Instagram телеведущая опубликовала короткое видео, на котором она в купальнике.

"Лайфхак "пляжная прическа". Я люблю ходить на море без макияжа и без укладки. Даже не беру с собой никаких плоек, декоративной косметики", - написала девушка.

В комментариях к видео подписчики отметили, что телеведущая прекрасно выглядит.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая модель покорила пышным телом в пикантном купальнике.