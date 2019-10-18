Красотка-депутат "Слуги народа" пришла в Раду с новеньким iPhone: фото

Депутат от фракции "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду с iPhone 11.
Фотографию опубликовал "Апостроф". Депутат держит в руке телефон последней модели, который презентовали только месяц назад в США.
Оксана Дмитриева
РБК-Украина
Также Дмитриева одела стильный ярко оранжевый костюм.
Оксана Дмитриева
Апостроф
Отметим, что сейчас iPhone 11 с максимальной комплектацией можно купить в Украине за 45-50 тысяч гривен.
Купить iPhone в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Двух народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва заметили на заседании парламента с элитными аксессуарами – дорогими часами. В объектив журналистов попали 31-летний Артем Дубнов ("Слуга народа") и 46-летний Игорь Палица ("За будущее").
Внефракционный нардеп Василий Петевка пришел в Раду в часах, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария.
Народный депутат от Полтавской области, член группы "За будущее" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.
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