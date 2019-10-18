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18 октября • обновлено в 13:18
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/ Красота

Красотка-депутат "Слуги народа" пришла в Раду с новеньким iPhone: фото

2.2т Читать материал на украинском

Депутат от фракции "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду с iPhone 11.

Фотографию опубликовал "Апостроф". Депутат держит в руке телефон последней модели, который презентовали только месяц назад в США.

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

РБК-Украина

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Также Дмитриева одела стильный ярко оранжевый костюм.

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

Апостроф

Отметим, что сейчас iPhone 11 с максимальной комплектацией можно купить в Украине за 45-50 тысяч гривен.

Купить iPhone в Украине

Купить iPhone в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?подарили)))))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Тут два варианта 1. Она сама на деньги украинских налогоплательщиков купила это 2. Ей это подарил любовник на деньги украинских налогоплательщиков.- украинцы вас какой вариант греет ???
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