Косметика из крови: Виктория Бекхэм взбудоражила сеть своим бьюти-секретом

Британская певица, модель и супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм рассказала, что стала использовать косметику из собственной крови.

Подробностями она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram-stories. По словам 44-летней звезды, она приобрела антивозрастную увлажняющую сыворотку для лица марки Dr Barbara Sturm, разработанную немецким доктором эстетической медицины Барбарой Штурм. Отметим, что стоимость средства составляет более 1,5 тысячи долларов.

Фото: instagram/victoriabeckham

Новости 3 мудрых правила Виктории Бэкхем

"Доктор Барбара Штурм взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они оказывают мощное противовоспалительное и регенерирующее действие", — объяснила дизайнер.

Фото: instagram/victoriabeckham

Фото: instagram/victoriabeckham

Также она добавила, что провела в маске всю ночь, и очень довольна эффектом: ее кожа заметно очистилась и стала гладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешная американская модель, младшая дочь семейства Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась секретами красоты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!