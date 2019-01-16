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Косметика из крови: Виктория Бекхэм взбудоражила сеть своим бьюти-секретом

1.1тЧитать материал на украинском

Британская певица, модель и супруга известного футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм рассказала, что стала использовать косметику из собственной крови.

Подробностями она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram-stories. По словам 44-летней звезды, она приобрела антивозрастную увлажняющую сыворотку для лица марки Dr Barbara Sturm, разработанную немецким доктором эстетической медицины Барбарой Штурм. Отметим, что стоимость средства составляет более 1,5 тысячи долларов.

Косметика из крови: Виктория Бекхэм взбудоражила сеть своим бьюти-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

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"Доктор Барбара Штурм взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они оказывают мощное противовоспалительное и регенерирующее действие", — объяснила дизайнер.

Косметика из крови: Виктория Бекхэм взбудоражила сеть своим бьюти-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

Косметика из крови: Виктория Бекхэм взбудоражила сеть своим бьюти-секретом

Фото: instagram/victoriabeckham

Также она добавила, что провела в маске всю ночь, и очень довольна эффектом: ее кожа заметно очистилась и стала гладкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешная американская модель, младшая дочь семейства Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась секретами красоты.

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Персона
Виктория Бекхэм
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