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"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале

2.7т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) отправилась в Баку (Азербайджан) на ежегодный музыкальный фестиваль "Жара-2019", где блеснула соблазнительным образом.

Кадрами с мероприятия она поделилась в своем Instagram, продемонстрировав пышную грудь в откровенном платье.

"Сегодня на международном фестивале "Жара" в Баку по-настоящему горячо и очень жарко. Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада", – подписала Каменских.

Настя Каменских сверкнула грудью

Настя Каменских сверкнула грудью

instagram/kamenskux

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В частности, звезда выбрала для мероприятия обтягивающее розовое платье и пиджак такого же "звериного окраса".

"Круче уже некуда. Настя огонь", "Очень сладкая", "Шикарный образ", "Роскошная грудь", "Кошечка", "На Беллуччи похожа", – написали поклонники.

Настя Каменских на

Настя Каменских на "Жара-2019"

instagram/kamenskux

"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале
"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале
"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале
"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале

"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале

Фото: instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в нижнем белье.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Азербайджан
Теги
музыка шоу-бизнес Красота
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