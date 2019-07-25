"Кошечка, огонь!" Каменских показала пышную грудь на популярном фестивале

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) отправилась в Баку (Азербайджан) на ежегодный музыкальный фестиваль "Жара-2019", где блеснула соблазнительным образом.
Кадрами с мероприятия она поделилась в своем Instagram, продемонстрировав пышную грудь в откровенном платье.
"Сегодня на международном фестивале "Жара" в Баку по-настоящему горячо и очень жарко. Невероятная атмосфера, безумно теплый прием артистов со всех уголков мира и только самые положительные эмоции! Как вам мой образ? Сегодня я сладкая пина колада", – подписала Каменских.
Настя Каменских сверкнула грудью
instagram/kamenskux
В частности, звезда выбрала для мероприятия обтягивающее розовое платье и пиджак такого же "звериного окраса".
"Круче уже некуда. Настя огонь", "Очень сладкая", "Шикарный образ", "Роскошная грудь", "Кошечка", "На Беллуччи похожа", – написали поклонники.
Настя Каменских на "Жара-2019"
instagram/kamenskux
Фото: instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских, которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пикантным фото в нижнем белье.
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