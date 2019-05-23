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/Красота

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

5.5тЧитать материал на украинском

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в сером пиджаке, прикрыв оголенную грудь. Свой образ Серябкина дополнила черными брюками и большими золотыми сережками.

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

На другом снимка Ольга также позировала в пиджаке и брюках, но уже не с оголенной грудью, а в зеленом бюстгальтере.

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Королева соблазна", "Очень женственная и красивая", "Сексуальная", — прокомментировали люди.

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь
"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь
"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь
"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь
"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина в соблазнительном купальнике

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина в постеле

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина блондинка

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина в соблазнительном боди

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина в ванной

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина оголила грудь

Фото из Instagram

"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

Ольга Серябкина

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
нужно срочно пристроить быстро стареющее тело - да и рожа подгуляла
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