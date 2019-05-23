"Королева соблазна!" Певица из РФ сексуально оголила грудь

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из них она позировала в сером пиджаке, прикрыв оголенную грудь. Свой образ Серябкина дополнила черными брюками и большими золотыми сережками.

Ольга Серябкина Фото из Instagram

Ольга Серябкина Фото из Instagram

На другом снимка Ольга также позировала в пиджаке и брюках, но уже не с оголенной грудью, а в зеленом бюстгальтере.

Ольга Серябкина Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Королева соблазна", "Очень женственная и красивая", "Сексуальная", — прокомментировали люди.

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Ольга Серябкина оголила грудь Фото из Instagram

Ольга Серябкина Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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