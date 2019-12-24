Королева с огромными губами нарвалась на критику из-за увлечение пластикой

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева нарвалась на критику из-за неестественных губ.
На своей странице в Instagram она обнародовала совместное видео с дизайнером Татьяной Мельник, продемонстрировав "боевой раскрас" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Я хочу поздравить Богиню моды Татьяну Мельник с заслуженной наградой "Лучший дизайнер" премим fashiontv! Танюша, ты крутая", – написала она.
Наташа Королева (справа)
Кадр из видео
Пользователи в комментариях написали, что Королева выглядит ужасно из-за "пластиковых" губ.
"Просто противно смотреть. Зачем? Вроде умные", "Ужас. Наташе подходит, когда она скромная и волосы распущенные, а так, как клоун", "Обезьянки", "Две утки", "Ну тут совсем без слов, главное, чтобы это ночью не приснилось", "Губастики из пластики", "Губище страшные", – написали пользователи.
Наташа Королева и Надежда Бабкина
instagram/koroleva__star
Наташа Королева
instagram/koroleva__star
Королева
instagram/koroleva__star
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.
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