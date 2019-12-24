Королева с огромными губами нарвалась на критику из-за увлечение пластикой

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева нарвалась на критику из-за неестественных губ.

На своей странице в Instagram она обнародовала совместное видео с дизайнером Татьяной Мельник, продемонстрировав "боевой раскрас" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я хочу поздравить Богиню моды Татьяну Мельник с заслуженной наградой "Лучший дизайнер" премим fashiontv! Танюша, ты крутая", – написала она.

Наташа Королева (справа) Кадр из видео

Пользователи в комментариях написали, что Королева выглядит ужасно из-за "пластиковых" губ.

"Просто противно смотреть. Зачем? Вроде умные", "Ужас. Наташе подходит, когда она скромная и волосы распущенные, а так, как клоун", "Обезьянки", "Две утки", "Ну тут совсем без слов, главное, чтобы это ночью не приснилось", "Губастики из пластики", "Губище страшные", – написали пользователи.

Наташа Королева и Надежда Бабкина instagram/koroleva__star

Наташа Королева instagram/koroleva__star

Королева instagram/koroleva__star

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева пошутила над родным языком и угодила в скандал.

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