"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном лакированном плаще на голое тело.

Деми Роуз Фото из Instagram

Деми Роуз засветила пышную грудь Фото из Instagram

Деми Роуз в пикантном наряде Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Выглядишь горячо", "Я бы хотел дотронуться", "Отличное фото. Красный — определенно твой цвет", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Деми Роуз полностью голая Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Деми Роуз Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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