"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном лакированном плаще на голое тело.
Деми Роуз
Фото из Instagram
Деми Роуз засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Деми Роуз в пикантном наряде
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Красивая", "Выглядишь горячо", "Я бы хотел дотронуться", "Отличное фото. Красный — определенно твой цвет", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Деми Роуз полностью голая
Фото из Instagram
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Деми Роуз
Фото из Instagram
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.
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