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20 октября • обновлено в 12:23
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/ Красота

"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь

2.6т Читать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, засветила голую грудь.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в красном лакированном плаще на голое тело.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото из Instagram

Деми Роуз засветила пышную грудь

Деми Роуз засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Деми Роуз в пикантном наряде

Деми Роуз в пикантном наряде

Фото из Instagram

Новости
"Очень горячая, я едва жив!" Рианна взволновала сеть откровенным видео

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Выглядишь горячо", "Я бы хотел дотронуться", "Отличное фото. Красный — определенно твой цвет", — написали люди.

"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь
"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь
"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь
"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь
"Я бы хотел дотронуться": "копия" Ким Кардашьян засветила голую грудь

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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Букет Красивый
Букет Красивый
Зубы хорошие. Такую сраку отожрала
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