"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками серией эротических фото.
Так, на одних из снимков, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в одних лишь трусах, прикрыв грудь руками. Свой образ Деми дополнила ковбойской шляпой и сапогами с бахромой.
Деми Роуз
Фото из Instagram
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Деми Роуз засветила голую грудь
Фото из Instagram
Еще на одном фото Деми продемонстрировала свою подтянутую "пятую точку".
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
"Серия фото на десерт", — написала модель.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Абсолютно великолепна", "Хотел бы, чтобы мои руки были там, где ее руки", "Очень горячо", "Огонь", "Идеальная", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Деми Роуз полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Деми Роуз
Фото из Instagram
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.
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