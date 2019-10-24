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24 октября • обновлено в 10:35
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"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото

1.5т Читать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками серией эротических фото.

Так, на одних из снимков, которые звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в одних лишь трусах, прикрыв грудь руками. Свой образ Деми дополнила ковбойской шляпой и сапогами с бахромой.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото из Instagram

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Деми Роуз засветила голую грудь

Деми Роуз засветила голую грудь

Фото из Instagram

Еще на одном фото Деми продемонстрировала свою подтянутую "пятую точку".

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Серия фото на десерт", — написала модель.

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Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Абсолютно великолепна", "Хотел бы, чтобы мои руки были там, где ее руки", "Очень горячо", "Огонь", "Идеальная", — написали люди.

"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото
"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото
"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото
"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото
"Очень горячо": "копия" Ким Кардашьян ошарашила сеть серией эротических фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила пышную грудь

Деми Роуз засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Деми Роуз полностью оголилась на камеру

Деми Роуз полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото из Instagram

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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