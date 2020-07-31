Когда в августе 2020 растущая луна: что можно и нельзя делать в этот период

Анна Паскевич Красота 10:00, 31.07.2020

В августе 2020 года растущая луна будет 1, 2 августа и в период с 20 до 31 августа.

Таким образом на последний месяц лета выпадает 13 дней, которые считаются благоприятными для всевозможных дел и начинаний.

По мнению астрологов, в растущую луну соответственно растет энергетический запас. Этот период отлично подходит для планирования и новых дел как в карьере, так и в личной жизни. К примеру, знакомств или укрепления существующих отношений.

Что можно делать в растущую луну?

  • заниматься строительством;

  • переезжать;

  • идти в отпуск;

  • caжать новые растения;

  • заключать сделки;

  • инвестировать в прибыльные проекты;

  • мечтать, планировать, ставить цели;

  • планировать хирургические операции;

  • стричь волосы, чтобы они быстрее отростали;

  • заниматься спортом, очищением организма, спа-процедурами;

  • делать маникюр;

  • посещать косметолога.

В период растущей луны полезно caжать новые растения
Фото: Pixabay

Что нельзя делать в растущую луну?

  • лениться, быть пассивным;

  • избавляться от вредных привычек, бросать курить и т.д.;

  • жаловаться на жизнь, думать о плохом;

  • садиться на диету – результата не будет;

  • ссориться, ругаться, выяснять отношения;

  • голодать, не высыпаться;

  • одалживать деньги;

  • по мнению некоторых эзотериков, нельзя совершать действия, направленные на устранение чего-либо из организма (стричься, удалять зубы, делать чистку лица, депиляцию и т.д.), а также рубить деревья и срывать цветы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек на август 2020: счастливые дни.

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