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"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото

3.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной.

33-летняя Марта сфотографировалась без одежды на фоне озера. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Что делать, когда очень сильно хочется сладкого, но нельзя? Медитировать", – кокетливо подписала фото Марта.

"Женский квартал"

"Женский квартал"

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Поклонники артистки пришли в восторг о ее смелого снимка. отметив, что у артистки – идеальная фигура.

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"Марта, у тебя просто идеальная фигура! Как гитара. Естественная, женственная, утонченная красота!" – расхвалили ее фанаты.

Другие же в шутку ответили на вопрос актрисы: "если очень хочешь – тогда можно. А если нельзя сладкого, можно "полусладкое", намекая таким образом на вино.

"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото
"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото
"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото
"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото
"Когда сильно хочется..." Абсолютно голая звезда "Квартала" завела сеть эротическим фото

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

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Персоны
Марта Адамчукстудия "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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