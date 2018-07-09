"Классная": Тодоренко похвасталась глубоким декольте

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте, она позирует в купальнике на фоне моря.

"Эти полгода были очень насыщенными! Не говорю, что тяжелыми, потому что радуюсь такой занятости 24/7. На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможенной, но счастливой от количества работы, которую мне дает вселенная. Осталось еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике… но все же работать дистанционно, сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера. Спасибо огромное моей команде, которая позволяет мне отлучиться на пару деньков", – подписала Тодоренко фото.

В комментариях под постом фанаты восхищаются артисткой и просят ее вернутся на проект "Орел и Решка".

"Регина! Вы такая классная. Пожалуйста возвращайтесь в "Орел и Решка", "Регина, ты просто красавица", "Очень круто", "Регина, ты просто молодец! Ты мне так нравишься! Я просто обожаю смотреть "Орел и Решка". Ты офигенная ведущая. Пожалуйста, вернись! Шоу без тебя не то", – отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участник группы Smash!!, российский певец Влад Топалов, похвастался в соцсети нежностями с украинской телеведущей Региной Тодоренко. Пару последние несколько месяцев подозревают в тайном романе.