"Классная": Тодоренко похвасталась глубоким декольте

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком.
На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте, она позирует в купальнике на фоне моря.
"Эти полгода были очень насыщенными! Не говорю, что тяжелыми, потому что радуюсь такой занятости 24/7. На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможенной, но счастливой от количества работы, которую мне дает вселенная. Осталось еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике… но все же работать дистанционно, сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера. Спасибо огромное моей команде, которая позволяет мне отлучиться на пару деньков", – подписала Тодоренко фото.
Ребяточки, эти полгода были очень насыщенными!!! Не говорю, что тяжелыми, потому что радуюсь такой занятости 24/7! Успела уже отвести шоу #Мэйкаперы, #ГолосУлиц, а также создать свой собственный проект - вечернее шоу #ПятницасРегиной ❤️ На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможённой, но счастливой от количества работы , которую мне даёт вселенная! Осталось ещё миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике, сдать проект каналу @fridaytv , но все же работать дистанционно сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера. Спасибо огромное моей команде , которая позволяет мне отлучиться на пару деньков 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Так к чему же я?! Желаю вам наладить все ваши внутренние и внешне процессы так, чтобы вы могли позволить себе хоть иногда работать удаленно от шумного суетного города 😘 А если до сих пор не получалось, рекомендую прочесть книгу Ицхака Адизеса "Идеальный Руководитель" ! Ваша Ре❤️ Всем приятных выходных! Ссылка на шоу в профиле) #регинатодоренко #reginatodorenko #prtshow #calzedonia @calzedonia #регинапутешественница🌎🌏🌍 Если знаете хорошие книги по бизнесу, пишите в комментах! 🙏🏻
В комментариях под постом фанаты восхищаются артисткой и просят ее вернутся на проект "Орел и Решка".
"Регина! Вы такая классная. Пожалуйста возвращайтесь в "Орел и Решка", "Регина, ты просто красавица", "Очень круто", "Регина, ты просто молодец! Ты мне так нравишься! Я просто обожаю смотреть "Орел и Решка". Ты офигенная ведущая. Пожалуйста, вернись! Шоу без тебя не то", – отмечают подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участник группы Smash!!, российский певец Влад Топалов, похвастался в соцсети нежностями с украинской телеведущей Региной Тодоренко. Пару последние несколько месяцев подозревают в тайном романе.