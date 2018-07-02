Китайский календарь стрижек на июль: как обычная стрижка может повлиять на ход жизненных событий

Китайские астрологи подметили, как именно обычная стрижка может повлиять на ход жизненных событий. Результат проявляется в течение недели после похода к парикмахеру.

Специально для OBOZREVATEL этот календарь в удобной форме подготовил эксперт фэн-шуй и астрологии Виталий Дяченко. Все, что требуется - выбрать благоприятный по описанию день, и обратить внимание, влияет ли стрижка в этот день на судьбу представителей определенных годов рождения по китайскому календарю. Если животное вашего года рождения на этот день не указано - лично для вас стрижка нейтральна. Также желательно стричься в светлое время суток.

2 июля: духовная реализация, стремление к личностному росту. Особенно проявится у родившихся в годы Козы, Собаки.

3 июля: неудовлетворенность своим образом питания. Особенно проявится у Крысы, Обезьяны, Петуха.

4 июля: ухудшение здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Петуха.

5 июля: обострение хронических заболеваний, особенно у Быка, Дракона, Козы, Собаки.

6 июля: финансовый рост. Особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Крысе, Тигру, Кролику, Кабану.

7 июля: инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Лошади, Козы, Кабана.

8 июля: нарушение кровообращения, проблемы со зрением или давлением. От стрижки лучше отказаться всем.

9 июля: ощущение счастья, особенно у Козы, Обезьяны, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Быку или Тигру.

10 июля: радостные события, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Лошади. Не рекомендуется Обезьяне, Петуху, Собаке.

11 июля: конфликтные ситуации, особенно у Змеи, Лошади.

12 июля: душевные переживания и нервное напряжение, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Обезьяны, Собаки.

13 июля: День солнечного затмения. Стрижка не рекомендуется никому. У Тигра, Кролика, Змеи могут возникнуть опасные ситуации.

14 июля: ухудшение здоровья, особенно у Крысы и Кабана.

15 июля: от стрижки стоит отказаться, особенно Быку, Дракону, Змее.

16 июля: улучшение здоровья и самочувствия, особенно для Тигра, Козы, Собаки. Не рекомендовано Дракону, Змее, Обезьяне.

17 июля: финансовый рост и неожиданные доходы, особенно у Змеи, Лошади, Кабана. Не рекомендуется Обезьяне, Петуху.

18 июля: финансовые потери, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха, Собаки.

19 июля: критика и "наказание", особенно у Быка, Тигра, Дракона, Козы, Собаки, Кабана.

20 июля: оздоровление и омоложение, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру и Кролику.

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21 июля: легкое недомогание, особенно для Крысы, Тигра, Кабана.

22 июля: от стрижки лучше отказаться, особенно Кролику.

23 июля: прояснение ситуации, мудрые решения, особенно у Козы и Собаки.

24 июля: заболевания и опасные ситуации, особенно у Обезьяны и Петуха.

25 июля: правильные решения, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Собаки и Кабана. Не рекомендуется Кролику, Змее и Лошади.

26 июля: рост благополучия, особенно у Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется Быку, Дракону, Козе и Собаке.

27 июля: День лунного затмения. Стрижка не рекомендуется никому. А у Тигра, Кролика, Лошади, Козы последствия проявятся легким недомоганием.

28 июля: ухудшение жизненных обстоятельств и здоровья, особенно у Крысы и Кабана.

29 июля: ухудшению зрения и внешнего вида. От стрижки лучше отказаться.

30 июля: финансовые потери, особенно у Крысы.

31 июля: духовная реализация, стремление к личностному росту, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Лошади и Кабана. Не рекомендуется Обезьяне и Петуху.

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