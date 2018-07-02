Китайский календарь стрижек на июль: как обычная стрижка может повлиять на ход жизненных событий

Китайские астрологи подметили, как именно обычная стрижка может повлиять на ход жизненных событий. Результат проявляется в течение недели после похода к парикмахеру.
Специально для OBOZREVATEL этот календарь в удобной форме подготовил эксперт фэн-шуй и астрологии Виталий Дяченко. Все, что требуется - выбрать благоприятный по описанию день, и обратить внимание, влияет ли стрижка в этот день на судьбу представителей определенных годов рождения по китайскому календарю. Если животное вашего года рождения на этот день не указано - лично для вас стрижка нейтральна. Также желательно стричься в светлое время суток.
2 июля: духовная реализация, стремление к личностному росту. Особенно проявится у родившихся в годы Козы, Собаки.
3 июля: неудовлетворенность своим образом питания. Особенно проявится у Крысы, Обезьяны, Петуха.
4 июля: ухудшение здоровья, особенно у Змеи, Лошади, Петуха.
5 июля: обострение хронических заболеваний, особенно у Быка, Дракона, Козы, Собаки.
6 июля: финансовый рост. Особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Крысе, Тигру, Кролику, Кабану.
7 июля: инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Лошади, Козы, Кабана.
8 июля: нарушение кровообращения, проблемы со зрением или давлением. От стрижки лучше отказаться всем.
9 июля: ощущение счастья, особенно у Козы, Обезьяны, Собаки, Кабана. Не рекомендуется Быку или Тигру.
10 июля: радостные события, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Лошади. Не рекомендуется Обезьяне, Петуху, Собаке.
11 июля: конфликтные ситуации, особенно у Змеи, Лошади.
12 июля: душевные переживания и нервное напряжение, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Обезьяны, Собаки.
13 июля: День солнечного затмения. Стрижка не рекомендуется никому. У Тигра, Кролика, Змеи могут возникнуть опасные ситуации.
14 июля: ухудшение здоровья, особенно у Крысы и Кабана.
15 июля: от стрижки стоит отказаться, особенно Быку, Дракону, Змее.
16 июля: улучшение здоровья и самочувствия, особенно для Тигра, Козы, Собаки. Не рекомендовано Дракону, Змее, Обезьяне.
17 июля: финансовый рост и неожиданные доходы, особенно у Змеи, Лошади, Кабана. Не рекомендуется Обезьяне, Петуху.
18 июля: финансовые потери, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Петуха, Собаки.
19 июля: критика и "наказание", особенно у Быка, Тигра, Дракона, Козы, Собаки, Кабана.
20 июля: оздоровление и омоложение, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется Тигру и Кролику.
21 июля: легкое недомогание, особенно для Крысы, Тигра, Кабана.
22 июля: от стрижки лучше отказаться, особенно Кролику.
23 июля: прояснение ситуации, мудрые решения, особенно у Козы и Собаки.
24 июля: заболевания и опасные ситуации, особенно у Обезьяны и Петуха.
25 июля: правильные решения, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Собаки и Кабана. Не рекомендуется Кролику, Змее и Лошади.
26 июля: рост благополучия, особенно у Тигра, Кролика, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется Быку, Дракону, Козе и Собаке.
27 июля: День лунного затмения. Стрижка не рекомендуется никому. А у Тигра, Кролика, Лошади, Козы последствия проявятся легким недомоганием.
28 июля: ухудшение жизненных обстоятельств и здоровья, особенно у Крысы и Кабана.
29 июля: ухудшению зрения и внешнего вида. От стрижки лучше отказаться.
30 июля: финансовые потери, особенно у Крысы.
31 июля: духовная реализация, стремление к личностному росту, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Лошади и Кабана. Не рекомендуется Обезьяне и Петуху.
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