Ким Кардашьян в тесном платье сверкнула упругой грудью: соблазнительное фото

Американская актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян поделилась с фанатами новым снимком, на котором засветила пышную грудь.

Звезда опубликовала в Instagram-аккаунте пост, который всего за 8 часов после публикации собрал более 2,2 миллионов лайков.

На фотографии Кардашьян продемонстрировала свою аппетитную фигуру. Она одета в облегающее светло-розовое платье, при этом на волосах модели небрежная укладка.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появились фотографии, на которых полуголая Ким Кардашьян сексуально позирует на кровати.