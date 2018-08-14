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Ким Кардашьян в тесном платье сверкнула упругой грудью: соблазнительное фото

7.1тЧитать новость на украинском

Американская актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян поделилась с фанатами новым снимком, на котором засветила пышную грудь.

Звезда опубликовала в Instagram-аккаунте пост, который всего за 8 часов после публикации собрал более 2,2 миллионов лайков.

На фотографии Кардашьян продемонстрировала свою аппетитную фигуру. Она одета в облегающее светло-розовое платье, при этом на волосах модели небрежная укладка.

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Glam Squads Rule! 💋💕💋

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появились фотографии, на которых полуголая Ким Кардашьян сексуально позирует на кровати.

Персона
Ким Кардашьян
Объект
фотографии
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