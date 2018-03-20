Ким Кардашьян сверкнула ягодицами на пляже

Знаменитая американская модель и актриса Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком.

В кадре знаменитость запечатлена на песчаном пляже в мокром белом купальнике, который подчеркивает ее пышные формы. Фотографию Ким опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

При этом грудь модели просвечивалась из-за купальника, а его фасон открывал знаменитые ягодицы Кардашьян.

Отметим, что откровенный снимок собрал более 2 миллионов лайков от восхищенных поклонников звезды.

Ким Кардашьян Instagram @kimkardashian

Как сообщал "Обозреватель", ранее скандальная светская львица и телезвезда Ким Кардашьян, опубликовала новую серию голых фотографий, где позирует в одних мини-трусах. На некоторых снимках Кардашьян дополнила "наряд" шубой или белой накидкой.