Ким Кардашьян публично оголила пикантную часть тела: горячее фото

Американская актриса и модель, светская львица Ким Кардашьян поделилась откровенным снимком, на котором демонстрирует свою легендарную "пятую точку".

Звезда позирует на камеру в мини-купальнике, оголив пикантную часть своего тела. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Ким.

Попа Ким Кардашьян, которая во многом и прославила артистку, приковала взгляды сотен тысяч пользователей сети.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Июл 2018 в 6:13 PDT

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Снимок всего за несоклько часов собрал более миллиона лайков, а также тысячи комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, светская львица Ким Кардашьян поделилась несколькими роликами из спортзала и показала упражнения,которые помогают поддерживать ее фигуру в идеальной форме.