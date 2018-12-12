МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

2.6тЧитать материал на украинском

Знаменитая американская модель и актриса Кендалл Дженнер на церемонии вручении премии British Fashion Awards 2018 появилась в вызывающем прозрачном платье. И, конечно, без бюстгальтера.

Так, модель выбрала для выхода золотое платье Julien Macdonald. Снимки были опубликованы в сети.

Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

Фото: GettyImages

Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

Фото: GettyImages

Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

Фото: GettyImages

Новости
Видно все: Кендалл Дженнер решила покорить Канны без белья

Также помимо Кендалл журналисты и фотографы отметили стильные образы Кайи Гербер, Рози Хантингтон-Уитли и Виктории Бэкхем, которая появилась в элегантном черном платье на бретельках.

Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

Фото: GettyImages

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер стала жертвой хакеров, которые слили в сеть подборку ее эротических фото.

Персона
Кендалл Дженнер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги