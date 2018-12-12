Кендалл Дженнер появилась в "голом" наряде на British Fashion Awards

Знаменитая американская модель и актриса Кендалл Дженнер на церемонии вручении премии British Fashion Awards 2018 появилась в вызывающем прозрачном платье. И, конечно, без бюстгальтера.

Так, модель выбрала для выхода золотое платье Julien Macdonald. Снимки были опубликованы в сети.

Фото: GettyImages

Фото: GettyImages

Фото: GettyImages

Также помимо Кендалл журналисты и фотографы отметили стильные образы Кайи Гербер, Рози Хантингтон-Уитли и Виктории Бэкхем, которая появилась в элегантном черном платье на бретельках.

Фото: GettyImages

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер стала жертвой хакеров, которые слили в сеть подборку ее эротических фото.