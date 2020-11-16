Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж. Фото

Юля Ухина Красота 21:56, 16.11.2020 Обновлено: 22:24, 16.11.2020

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Так, она предстала с новой стрижкой и цветом волос, выполненным с помощью окрашивания в технике "бронд", в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still.

Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail. На них Миддлтон позировала в красном пиджаке и белой кофте. Свой образ герцогиня дополнила золотой цепочкой.

Кейт Миддлтон до и после смены имиджа
Кейт Миддлтон сменила имидж
dailymail.co.uk
Поклонники восхитились внешним видом герцогини
dailymail.co.uk

Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами.

"Замечательная прическа", "Мне нравится новый цвет ее волос", "Очень красивая Кейт, и цвет волос просто замечательный", "Прекрасная прическа", – высказывались поклонники.

Отметим, что термин "бронд" образован от слов "брюнетка" и "блондинка": шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.

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