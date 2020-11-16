Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж. Фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Так, она предстала с новой стрижкой и цветом волос, выполненным с помощью окрашивания в технике "бронд", в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still.
Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail. На них Миддлтон позировала в красном пиджаке и белой кофте. Свой образ герцогиня дополнила золотой цепочкой.
Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами.
"Замечательная прическа", "Мне нравится новый цвет ее волос", "Очень красивая Кейт, и цвет волос просто замечательный", "Прекрасная прическа", – высказывались поклонники.
Отметим, что термин "бронд" образован от слов "брюнетка" и "блондинка": шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.