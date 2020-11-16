Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон удивила поклонников сменой имиджа. Так, она предстала с новой стрижкой и цветом волос, выполненным с помощью окрашивания в технике "бронд", в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still.

Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail. На них Миддлтон позировала в красном пиджаке и белой кофте. Свой образ герцогиня дополнила золотой цепочкой.

Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами.

"Замечательная прическа", "Мне нравится новый цвет ее волос", "Очень красивая Кейт, и цвет волос просто замечательный", "Прекрасная прическа", – высказывались поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.