Кароль без лифчика лишила фанатов дара речи

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", порадовала поклонников новым пикантным фото.
На снимке украинская секс-бомба позировала без бюстгальтера в пиджаке на голое тело. Фотографию Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль (Иллюстрация)
instagram/tina_karol
Образ дополняли серьги и много украшений на руках, а также "коронная" красная помада, которую Тина часто использует для светских выходов, модных мероприятий и съемок. Соответствующий кадр был сделан в рамках рекламной кампании Национальной сети магазинов "Укрзолото".
Жгучий образ Кароль не оставил поклонников равнодушными. В комментариях написали, что украинская певица – красавица.
Тина Кароль снялась для фото без бюстгальтера
instagram/tina_karol
"Красивая", "Красотка", "Женщина-босс", "Великолепна", "Ты – богиня", "Философ", "Прекрати соблазнять", "Строгая", – написали фанаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль снялась в соблазнительной фотосессии, позируя в откровенном платье, в котором принимала участие в последнем выпуске популярного шоу "Танці з зірками".
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