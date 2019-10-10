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10 октября • обновлено в 21:15
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Кароль без лифчика лишила фанатов дара речи

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Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", порадовала поклонников новым пикантным фото.

На снимке украинская секс-бомба позировала без бюстгальтера в пиджаке на голое тело. Фотографию Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль (Иллюстрация)

Тина Кароль (Иллюстрация)

instagram/tina_karol

Образ дополняли серьги и много украшений на руках, а также "коронная" красная помада, которую Тина часто использует для светских выходов, модных мероприятий и съемок. Соответствующий кадр был сделан в рамках рекламной кампании Национальной сети магазинов "Укрзолото".

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Жгучий образ Кароль не оставил поклонников равнодушными. В комментариях написали, что украинская певица – красавица.

Тина Кароль снялась для фото без бюстгальтера

Тина Кароль снялась для фото без бюстгальтера

instagram/tina_karol

"Красивая", "Красотка", "Женщина-босс", "Великолепна", "Ты – богиня", "Философ", "Прекрати соблазнять", "Строгая", – написали фанаты.

Кароль без лифчика лишила фанатов дара речи
Кароль без лифчика лишила фанатов дара речи
Кароль без лифчика лишила фанатов дара речи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль снялась в соблазнительной фотосессии, позируя в откровенном платье, в котором принимала участие в последнем выпуске популярного шоу "Танці з зірками".

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
фотосессия Красота шоу-бизнес
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