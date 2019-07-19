Кардашьян засветила необъятную грудь в экстремальном мини-купальнике

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников пикантными снимками.

На своей странице в Instagram светская львица опубликовала фото в экстремальном мини-купальнике, состоявшем из полосок, которые с трудом сдерживают необъятную грудь.

Судя по подписи, Ким позировала на яхте в Коста-Рика. Однако этим откровенным снимком Кардашьян решила не ограничиваться и почти сразу опубликовала еще один пикантный кадр, сделанный в рамках рекламной кампании собственной линии косметики.

Кардашьян в мини-купальнике instagram/kimkardashian

На втором фото звезда сверкнула пышным бюстом в ярком кожаном корсете, который как обычно почти не оставил простора воображению. Образ жгучей красотки дополнил цветной макияж.

Первый снимок за пару часов набрал почти 3 миллиона отметок "нравится". Фото в коже меньше чем за час лайкнули больше 200 тысяч человек.

Ким Кардашьян в кожаном корсете instagram/kimkardashian

instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян известна своими пышными формами по всему миру благодаря тому, что любит выставить их напоказ. Зимой она чуть не оконфузилась на официальном меропориятии, прийдя в очень откровенном платье от Versace. Ей постоянно приходилось поправлять декольте, потому что выпадала грудь.

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