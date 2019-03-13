Кардашьян в прозрачном белье произвела фурор в сети: пикантные фото

Американская телезвезда, героиня реалити Ким Кардашьян в очередной раз разделась для рекламы.

В этот раз она позировала для бренда Carolina Lemke. Светская львица предстала в полупрозрачном белье и колготках. Фото появились в Instagram-аккаунте звезды.

На снимках Ким Кардашьян рекламирует популярные в начале 2000-х годов очки в футуристическом стиле. Примечательно, что американская секс-бомба на снимках окружена своими "клонами".

Авторами фотосессии стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. Соблазнительные снимки всего за день собрали более 1,5 миллиона лайков от фолловеров и тысячи восторженных комментариев в сети.

Ким Кардашьян Instagram @kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное серьезной кожной болезнью – псориазом.

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