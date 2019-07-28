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Кардашьян показала необъятную красную грудь: Добрынин в восторге

1.6т Читать материал на украинском

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам сильно обгоревшую грудь.

Соответствующую часть тела она продемонстрировала во всей красе в видеообращении к фанатам на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Кардашьян показала обгоревшую грудь: Добрынин оценил

Кардашьян показала обгоревшую грудь: Добрынин оценил

Так, Кардашьян сидела перед камерой в майке телесного цвета с очень глубоким декольте. Видно было, что обгорела она ровно по уровню одежды на пышной груди. Но и тут звезда решила воспользоваться ситуацией и разрекламировать собственную линию косметики.

Ким Кардашьян с красной грудью

Ким Кардашьян с красной грудью

instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян после использования тона

Ким Кардашьян после использования тона

instagram/kimkardashian

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Светская львица показала, как при помощи тонального крема ей полностью выровняли цвет кожи, из-за чего не было видно летнего изъяна. Соответствующий ролик понравился больше 1,3 млн пользователей. При чем лайк поставил даже герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин.

Кардашьян показала необъятную красную грудь: Добрынин в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Модель позировала в очень откровенном купальнике, который с трудом сдерживал огромную грудь.

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Персоны
Ким Кардашьян Никита Добрынин
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