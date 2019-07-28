Кардашьян показала необъятную красную грудь: Добрынин в восторге

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам сильно обгоревшую грудь.

Соответствующую часть тела она продемонстрировала во всей красе в видеообращении к фанатам на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Кардашьян показала обгоревшую грудь: Добрынин оценил

Так, Кардашьян сидела перед камерой в майке телесного цвета с очень глубоким декольте. Видно было, что обгорела она ровно по уровню одежды на пышной груди. Но и тут звезда решила воспользоваться ситуацией и разрекламировать собственную линию косметики.

Ким Кардашьян с красной грудью instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян после использования тона instagram/kimkardashian

Светская львица показала, как при помощи тонального крема ей полностью выровняли цвет кожи, из-за чего не было видно летнего изъяна. Соответствующий ролик понравился больше 1,3 млн пользователей. При чем лайк поставил даже герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян поделилась с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Модель позировала в очень откровенном купальнике, который с трудом сдерживал огромную грудь.

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