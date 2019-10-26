'Какая сочная попа!' Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку".
"Прошлогодний Хэллоуин", — написала Кендалл.
Кендалл Дженнер
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.
"Естественная красота", "Какая сочная попа", "Очень сексуальная. Схожу с ума от тебя", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кендалл Дженнер, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Кендалл Дженнер сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер голая в ванной
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер засветила голую грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Кендалл Дженнер
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Кендалл Дженнер полностью обнажилась на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли и Кендалл Дженнер снялись в горячей фотосессии, представив новую коллекцию купальников бренда Kendall & Kylie.
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