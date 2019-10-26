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26 октября • обновлено в 03:33
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"Какая сочная попа!" Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото

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Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку".

"Прошлогодний Хэллоуин", — написала Кендалл.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.

"Естественная красота", "Какая сочная попа", "Очень сексуальная. Схожу с ума от тебя", — написали люди.

'Какая сочная попа!' Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото
'Какая сочная попа!' Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото
'Какая сочная попа!' Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кендалл Дженнер, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кендалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Кендалл Дженнер сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер голая в ванной

Кендалл Дженнер голая в ванной

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер в откровенном купальнике

Кендалл Дженнер в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер засветила голую грудь

Кендалл Дженнер засветила голую грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Кендалл Дженнер

Соблазнительная Кендалл Дженнер

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Кендалл Дженнер полностью обнажилась на камеру

Кендалл Дженнер полностью обнажилась на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли и Кендалл Дженнер снялись в горячей фотосессии, представив новую коллекцию купальников бренда Kendall & Kylie.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Кендалл Дженнер
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