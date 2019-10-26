'Какая сочная попа!' Кардашьян-младшая взбудоражила сеть голым фото

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку".

"Прошлогодний Хэллоуин", — написала Кендалл.

Кендалл Дженнер Фото из Instagram

Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.

"Естественная красота", "Какая сочная попа", "Очень сексуальная. Схожу с ума от тебя", — написали люди.

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Кендалл Дженнер продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кайли и Кендалл Дженнер снялись в горячей фотосессии, представив новую коллекцию купальников бренда Kendall & Kylie.

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