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Кардашьян-младшая снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии

7.7т Читать материал на украинском

Востребованная американская модель Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.

Соответствующие снимки появились в Instagram фотографа и стилиста Мерта Аласа и самой младшей сестры Ким Кардашьян.

"У меня было много прыщей, когда я была старшеклассницей, которая не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – подписала она под снимком, разрекламировав средство по уходу за кожей.

Голая Кендалл Дженнер

Голая Кендалл Дженнер

instagram/mertalas

Снимки моментально "взорвали" поклонников. Только под одним из них за несколько часов появилось почти 4,5 тысячи лайков. А в комментариях модель назвали бомбой и великолепной.

Голая Кендалл Дженнер - вид сбоку

Голая Кендалл Дженнер - вид сбоку

instagram/mertalas

Дженнер в провокационной фотосессии

Дженнер в провокационной фотосессии

instagram/kendalljenner

Кардашьян-младшая снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии
Кардашьян-младшая снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дженнер засветилась на пляже в обтягивающем топе, благодаря которому можно было рассмотреть идеальное тело модели.

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Персона
Кендалл Дженнер
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Епаца хочет, шaлава )
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Dell Alex
Dell Alex
Чорный Сашко, Шура, вы свои влажные фантазии другим-то не показывайте ))) От вас изображение в зеркале шарахается и денег хватит доехать на автобусе только до работы ))) А вы тут нам рассказываете, кто чего хочет или не хочет ))) Она если чего-то и захочет, то такого как вы купит по медяку за пучок )))
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