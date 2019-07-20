Кардашьян-младшая снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии

Востребованная американская модель Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.

Соответствующие снимки появились в Instagram фотографа и стилиста Мерта Аласа и самой младшей сестры Ким Кардашьян.

"У меня было много прыщей, когда я была старшеклассницей, которая не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – подписала она под снимком, разрекламировав средство по уходу за кожей.

Голая Кендалл Дженнер instagram/mertalas

Снимки моментально "взорвали" поклонников. Только под одним из них за несколько часов появилось почти 4,5 тысячи лайков. А в комментариях модель назвали бомбой и великолепной.

Голая Кендалл Дженнер - вид сбоку instagram/mertalas

Дженнер в провокационной фотосессии instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дженнер засветилась на пляже в обтягивающем топе, благодаря которому можно было рассмотреть идеальное тело модели.

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