Кардашьян-младшая снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии

Востребованная американская модель Кендалл Дженнер снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии.
Соответствующие снимки появились в Instagram фотографа и стилиста Мерта Аласа и самой младшей сестры Ким Кардашьян.
"У меня было много прыщей, когда я была старшеклассницей, которая не хотела выходить из дома. Теперь я довольна своей кожей", – подписала она под снимком, разрекламировав средство по уходу за кожей.
Голая Кендалл Дженнер
instagram/mertalas
Снимки моментально "взорвали" поклонников. Только под одним из них за несколько часов появилось почти 4,5 тысячи лайков. А в комментариях модель назвали бомбой и великолепной.
Голая Кендалл Дженнер - вид сбоку
instagram/mertalas
Дженнер в провокационной фотосессии
instagram/kendalljenner
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дженнер засветилась на пляже в обтягивающем топе, благодаря которому можно было рассмотреть идеальное тело модели.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!