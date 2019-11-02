Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, на Хэллоуин она позировала в откровенном золотистом наряде, оседлав коня.

Кендалл предстала в образе соблазнительной феи, дополнив лук огромными крыльями и короной. В комментариях пользователи пришли в восторг от роскошной внешности Дженнер.

Кендалл Дженнер оседлала коня instagram/kendalljenner

"Настоящая королева", "Выходи за меня", "Красавица", "Настоящая фея", "Невероятная", "Великолепная", – прокомментировали пользователи.

Кендалл Дженнер в образе феи возле коней instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер в образе феи на Хэллоуин instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер в образе феи instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер на Хэллоуин instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер на коне instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер оседлала коня в соблазнительном наряде instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер опубликовала снимок, на котором позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку". Фанаты были в восторге.

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