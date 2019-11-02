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2 ноября • обновлено в 02:38
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Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры

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Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, на Хэллоуин она позировала в откровенном золотистом наряде, оседлав коня.

Кендалл предстала в образе соблазнительной феи, дополнив лук огромными крыльями и короной. В комментариях пользователи пришли в восторг от роскошной внешности Дженнер.

Кендалл Дженнер оседлала коня

Кендалл Дженнер оседлала коня

instagram/kendalljenner

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"Настоящая королева", "Выходи за меня", "Красавица", "Настоящая фея", "Невероятная", "Великолепная", – прокомментировали пользователи.

Кендалл Дженнер в образе феи возле коней

Кендалл Дженнер в образе феи возле коней

instagram/kendalljenner

Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры
Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры
Кендалл Дженнер в образе феи на Хэллоуин

Кендалл Дженнер в образе феи на Хэллоуин

instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер в образе феи

Кендалл Дженнер в образе феи

instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер на Хэллоуин

Кендалл Дженнер на Хэллоуин

instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер на коне

Кендалл Дженнер на коне

instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер оседлала коня в соблазнительном наряде

Кендалл Дженнер оседлала коня в соблазнительном наряде

instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер опубликовала снимок, на котором позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку". Фанаты были в восторге.

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Тема
Хэллоуин
Персона
Кендалл Дженнер
Теги
Мода Красота шоу-бизнес фотографии фотосессия
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