Кардашьян-младшая оседлала коня в откровенном костюме: горячие кадры

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер поделилась с поклонниками откровенными снимками.
Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, на Хэллоуин она позировала в откровенном золотистом наряде, оседлав коня.
Кендалл предстала в образе соблазнительной феи, дополнив лук огромными крыльями и короной. В комментариях пользователи пришли в восторг от роскошной внешности Дженнер.
Кендалл Дженнер оседлала коня
instagram/kendalljenner
"Настоящая королева", "Выходи за меня", "Красавица", "Настоящая фея", "Невероятная", "Великолепная", – прокомментировали пользователи.
Кендалл Дженнер в образе феи возле коней
instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер в образе феи на Хэллоуин
instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер в образе феи
instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер на Хэллоуин
instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер на коне
instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер оседлала коня в соблазнительном наряде
instagram/kendalljenner
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер опубликовала снимок, на котором позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку". Фанаты были в восторге.
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