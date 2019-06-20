Каменских сверкнула грудью в экстремальном наряде: горячее фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила сеть экстремальным образом.
Звезда позировала в кожаном тренче и таких же шортах, а под верхней одеждой был всего лишь бюстгалтер, который подчеркнул пышный бюст. Снимком она поделилась в Instagram.
Настя Каменских
instagram/ kamenskux
За сутки снимок набрал больше 200 тысяч отметок "нравится". В описании Каменских рассказала, что проводит розыгрыш билетов на концерт Maluma в Киеве. "Лето будет жарким, особенно если идете на концерт Maluma", – добавила она.
В комментариях поклонники массово начали писать, какие песни у певицы они любят. Вместо любых слов некоторые просто ставили смайлики с сердечками и огонь.
Итак! 😍 Обещала подарить вам еще пять билетов на концерт @Maluma в Киеве – ловите розыгрыш! ❤ Каждый победитель получит не один, а два билета: для тебя и твоего +1!🤩 ⠀ Для того, чтобы выиграть билет: ✅подпишитесь на мою страницу, если ещё не подписаны😊 ✅поставьте лайк этому посту🔥 ✅напишите в комментариях к этому посту название моей песни, которую любите больше всего, а также отметьте того, с кем пойдёте на концерт 💕 ❗можно писать неограниченное количество комментариев — это повысит шансы на выигрыш😊 ⛔не тегайте коммерческие аккаунты, иначе не сможете принять участие в розыгрыше ⠀ Билеты разыграю 25 июня среди тех, кто выполнил все условия☝🏻 Лето будет жарким, особенно если идете на концерт Maluma 😍🎤 #NK #Maluma #concert #tickets #настякаменских🎤
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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