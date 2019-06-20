Каменских сверкнула грудью в экстремальном наряде: горячее фото

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потап), взбудоражила сеть экстремальным образом.

Звезда позировала в кожаном тренче и таких же шортах, а под верхней одеждой был всего лишь бюстгалтер, который подчеркнул пышный бюст. Снимком она поделилась в Instagram.

Настя Каменских instagram/ kamenskux

За сутки снимок набрал больше 200 тысяч отметок "нравится". В описании Каменских рассказала, что проводит розыгрыш билетов на концерт Maluma в Киеве. "Лето будет жарким, особенно если идете на концерт Maluma", – добавила она.

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В комментариях поклонники массово начали писать, какие песни у певицы они любят. Вместо любых слов некоторые просто ставили смайлики с сердечками и огонь.

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