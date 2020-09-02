Календарь стрижек на сентябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

Анна Паскевич Красота 09:49, 2.09.2020

От того, в какой лунный день сделана стрижка, во многом зависят здоровье, рост и красота волос, считают астрологи.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года, чтобы узнать, какие дни наиболее благоприятны для стрижки, а в какие дни лучше отказаться от визита к парикмахеру.

Фазы Луны в сентябре 2020 года

  • Полнолуние – 2 сентября.

  • Новолуние – 17 сентября.

  • Растущая Луна – 1 сентября и 18-30 сентября.

  • Убывающая Луна – 3-16 сентября.

  • Четвертая четверть – 10 сентября.

  • Вторая четверть – 24 сентября.

Благоприятные дни для стрижки, сентябрь 2020

1, 2, 6-10, 14, 17, 20, 21-24, 26, 28 сентября.

Благоприятные дни для окрашивания волос, сентябрь 2020

2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки, сентябрь 2020

3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30 сентября.

Ранее OBOZREVATEL назвал омолаживающие модные стрижки для женщин после 40 лет.

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