Календарь стрижек на сентябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

От лунного дня стрижки зависят красота и здоровье волос.
От того, в какой лунный день сделана стрижка, во многом зависят здоровье, рост и красота волос, считают астрологи.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года, чтобы узнать, какие дни наиболее благоприятны для стрижки, а в какие дни лучше отказаться от визита к парикмахеру.
Полнолуние – 2 сентября.
Новолуние – 17 сентября.
Растущая Луна – 1 сентября и 18-30 сентября.
Убывающая Луна – 3-16 сентября.
Четвертая четверть – 10 сентября.
Вторая четверть – 24 сентября.
1, 2, 6-10, 14, 17, 20, 21-24, 26, 28 сентября.
2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 сентября.
3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30 сентября.
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