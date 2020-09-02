Календарь стрижек на сентябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

От того, в какой лунный день сделана стрижка, во многом зависят здоровье, рост и красота волос, считают астрологи.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 года, чтобы узнать, какие дни наиболее благоприятны для стрижки, а в какие дни лучше отказаться от визита к парикмахеру.

Фазы Луны в сентябре 2020 года

Полнолуние – 2 сентября.

Новолуние – 17 сентября.

Растущая Луна – 1 сентября и 18-30 сентября.

Убывающая Луна – 3-16 сентября.

Четвертая четверть – 10 сентября.

Вторая четверть – 24 сентября.

Благоприятные дни для стрижки, сентябрь 2020

1, 2, 6-10, 14, 17, 20, 21-24, 26, 28 сентября.

Благоприятные дни для окрашивания волос, сентябрь 2020

2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки, сентябрь 2020

3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30 сентября.

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