Календарь стрижек на ноябрь 2020: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 года поможет выбрать наиболее удачный день для похода в парикмахерскую.

Так, по мнению астрологов, от этой даты во многом зависят здоровье, красота и рост волос. Специально для своих читателей OBOZREVATEL рассказывает, какие дни считаются наиболее благоприятными для стрижки, а в какие дни лучше отказаться от смены прически.

Фазы луны в ноябре 2020 года

Новолуние – 15 ноября

Полнолуние – 30 ноября

Растущая Луна – с 16 по 29 ноября

Убывающая Луна – с 1 по 14 ноября

Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2020 года

Удачными днями для стрижки согласно лунному календарю считаются 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29 ноября.

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2020 года

1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 ноября считаются крайне неудачными для стрижки.

Благоприятные дни для окрашивания волос в ноябре 2020 года

Удачными днями для окрашивания волос согласно лунному календарю являются 3-5, 8, 9, 14, 16-18, 20-22, 24, 26, 27, 29 ноября.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в ноябре 2020 года

Согласно лунному календарю, неудачны для окрашивания волос 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 28 и 30 ноября.

Остальные дня являются нейтральными для стрижки и окрашивания волос.

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