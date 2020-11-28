Календарь стрижек на декабрь 2020 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 года позволит выбрать наиболее удачный день для похода в парикмахерскую. Астрологи придерживаются мнения, что от фазы Луны зависит здоровье и скорость роста волос.

OBOZREVATEL рассказывает, какие дни считаются наиболее благоприятными для стрижки, а когда в декабре стричь волосы категорически не рекомендовано.

Фазы Луны в декабре 2020 года:

Убывающая Луна – с 1 по 13 декабря

Растущая Луна – с 15 по 29 декабря

Новолуние – 14 декабря

Полнолуние – 30 декабря

Когда нельзя стричься в декабре 2020. Pixabay

Когда можно и нельзя стричься в декабре 2020 года

По мнению астрологов, стрижка в период растущей Луны ускорит рост волос, а в дниубывающей – замедлит, но зато поможет дольше сохранить форму прически.

Благоприятные дни для стрижки: 6-8, 11-13, 15-16, 19, 22, 25-29 декабря. Именно в эти дни любые виды стрижек получатся крайне удачными, пойдут на пользу здоровью волос и обеспечат прилив положительной энергии в жизни.

Неблагоприятные дни для стрижки: 2-3, 9-10, 14, 18, 20-21, 23-24, 30-31 декабря. В эти даты лучше воздержаться от похода в салон.

Когда нельзя красить волосы в декабре 2020. SalonSecret

Когда лучше красить волосы в декабре 2020 года

Благоприятными днями для окрашивания волос, согласно лунному календарю, являются 1, 2, З, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 дeкaбpя.

Дни, когда не стоит красить волосы в декабре 2020 – 5, 7, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28 декабря.

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