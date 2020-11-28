Календарь стрижек на декабрь 2020 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 года позволит выбрать наиболее удачный день для похода в парикмахерскую. Астрологи придерживаются мнения, что от фазы Луны зависит здоровье и скорость роста волос.

OBOZREVATEL рассказывает, какие дни считаются наиболее благоприятными для стрижки, а когда в декабре стричь волосы категорически не рекомендовано.

Убывающая Луна – с 1 по 13 декабря

Растущая Луна – с 15 по 29 декабря

Новолуние – 14 декабря

Полнолуние – 30 декабря

По мнению астрологов, стрижка в период растущей Луны ускорит рост волос, а в дниубывающей – замедлит, но зато поможет дольше сохранить форму прически.

Благоприятные дни для стрижки: 6-8, 11-13, 15-16, 19, 22, 25-29 декабря. Именно в эти дни любые виды стрижек получатся крайне удачными, пойдут на пользу здоровью волос и обеспечат прилив положительной энергии в жизни.

Неблагоприятные дни для стрижки: 2-3, 9-10, 14, 18, 20-21, 23-24, 30-31 декабря. В эти даты лучше воздержаться от похода в салон.

Благоприятными днями для окрашивания волос, согласно лунному календарю, являются 1, 2, З, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 дeкaбpя.

Дни, когда не стоит красить волосы в декабре 2020 – 5, 7, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28 декабря.

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