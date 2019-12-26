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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Календарь красоты на январь: лучшие даты для стрижки и маникюра

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Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 года : 1, 3, 6-8, 11-16, 18-21, 27, 28, 30, 31 января.

Благоприятные дни для окраски волос в январе 2020 года : 1-3, 6-8, 13-16, 19-22, 27, 31 января.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в январе 2020 года : 1, 5-8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 31 января.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 года: 1, 3, 6-8, 11-16, 18-21, 27, 28, 30, 31 января

Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 года: 1, 3, 6-8, 11-16, 18-21, 27, 28, 30, 31 января

https://www.goodfon.ru/

1 января, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - сегодня сможете воплотить любую свою мечту, касаемую образа.

Окраска волос - сегодня у вас получится шикарный оттенок, о котором мечтали.

Маникюр, педикюр - эту процедуру можно делать и дома самостоятельно.

Уход за лицом - массаж для лица, увлажнение.

Уход за телом - травяные ванны.

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2 января, 8-9 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - лучше просто обновить стрижку.

Окраска волос - используйте при окраске хну или басму.

Маникюр, педикюр - чтобы сохранить здоровье, не стригите ногти сегодня.

Уход за лицом - сегодня эффективен комплексный уход за кожей.

Уход за телом - однако для удаления лишних волос этот день неблагоприятный.

3 января, 9-10 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - сделанная сегодня стрижка изменит в лучшую сторону всю вашу жизнь.

Окраска волос - отдайте предпочтение сегодня светлым оттенкам.

Маникюр, педикюр - откажитесь от этой идеи.

Уход за лицом - сходите за консультацией к косметологу.

Уход за телом - ваш организм как никогда нуждается в хорошем сне.

4 января, 10-11 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - день подходит для коротких стрижек.

Окраска волос - день не подходит для экспериментов.

Маникюр, педикюр - ваши коготки после такого маникюра будут долго отрастать.

Уход за лицом - хороший день для горячих, паровых и вяжущих масок, а также масок из свежих фруктов, пилинга.

Уход за телом - благоприятный день для посещения сауны, бани.

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5 января, 11-12 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - со стрижкой лучше подождать. Есть риск повредить волосы или получить не тот результат.

Окраска волос - отложите на другой день.

Маникюр, педикюр - маникюр, сделанный сегодня принесет вам много положительных эмоций.

Уход за лицом - сегодня хороший день для того, чтобы экспериментировать с макияжем.

Уход за телом - откажитесь сегодня от массажа и солярия.

6 января, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - стрижка пойдет на пользу не только вашей внешности, но и духовному миру. У вас обострится интуиция и усилится проницательность ума.

Окраска волос - темные оттенки принесут в ваш дом достаток и стабильность.

Маникюр, педикюр - яркий маникюр привлечет в вашу жизнь новых людей.

Уход за лицом - если вы решите назначить на сегодня операцию по удалению веснушек и пигментных пятен, будьте уверены в удачных результатах.

Уход за телом - от сауны лучше сегодня отказаться.

7 января, 13-14 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка - желательно стричь волосы это усилит их рост.

Окрашивание волос - отдайте предпочтение бронзовым оттенкам.

Маникюр, педикюр - это день, когда стрижка ногтей представляет собой процедуру избавления от долгов, причем не только материальных.

Уход за лицом - фруктовые маски сегодня принесут много пользы вам.

Уход за телом - нежелательно делать массаж, но можно лимфодренаж.

Стрижка 7 января усилит рост волос

Стрижка 7 января усилит рост волос

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8 января, 14-15 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка - поход к парикмахеру принесет прибыль.

Окраска волос - день идеален для покраски волос, биозавивки и биоламинирования волос.

Маникюр, педикюр - лучше сделать что-то привычное, что делаете обычно.

Уход за лицом - никаких экспериментов с косметикой.

Уход за телом - ничните новый курс физических упражнений.

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9 января, 15-16 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка - нежелательно сегодня посещать парикмахерскую.

Окраска волос - сегодня лучше не краситься, если же очень нужно, то отдайте предпочтение натуральным красителям.

Маникюр, педикюр - нежелательно.

Уход за лицом - краситься сегодня не стоит, но зато хорошим решением будет поход в магазин за новой косметикой.

Уход за телом - займитесь спортом сегодня, посетите фитнес или бассейн.

10 января, 16-17 лунный день, полная Луна в Раке.

Стрижка - стрижка сегодня может привлечь измену и предательство.

Окраска волос - откажитесь от этой идеи.

Маникюр, педикюр - маникюр сегодня может привести к травмам.

Уход за лицом - лучше сразу отказаться.

Уход за телом - неблагоприятный день.

11 января, 17-18 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - привести в порядок внешность помогут парикмахер и косметолог.

Окраска волос - стоит отложить.

Маникюр, педикюр - стрижка ногтей сегодня повышает чувствительность всего организма, поэтому вам следует педикюр и маникюр делать с особой бережностью, чтобы не поранить ногти и кутикулу.

Уход за лицом - можно делать чистку лица в салоне. Попробуйте новые виды массажа.

Уход за телом - побалуйте себя сауной и массажем.

12 января, 18-19 лунный день, убывающая Луна во Льве.

Стрижка - неблагоприятный день.

Окраска - сегодня однозначно нет.

Маникюр, педикюр - посвятите день лечению ногтей.

Уход за лицом - отлично подойдут маски после душа с помощью увлажняющих кремов или масел.

Уход за телом - не рекомендуется делать депиляцию.

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13 января, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - если вы пострижетесь в этот день, то волосы будут долго держать заданную форму.

Окраска волос - необходимо краситься только в тот цвет, который приносит вам удачу.

Маникюр, педикюр - хороший день для маникюра.

Уход за лицом - любые косметические процедуры сегодня будут удачными.

Уход за телом - цикл начатых физических упражнений в этот день будет наиболее эффективным.

14 января 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Деве.

Стрижка - благоприятный день.

Окраска волос - день подходит для экспериментов.

Маникюр, педикюр - можно делать наращивание.

Уход за лицом - прекрасно удастся чистка лица, порадует результат удаления родинок и бородавок.

Уход за телом - можно делать эпиляцию, используя воск или шугаринг.

15 января, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - сегодняшняя стрижка обострит интуицию и привлечет удачу.

Окраска волос - благоприятный день.

Маникюр, педикюр - самое время начать принимать витамины для укрепления ногтей.

Уход за лицом - отличное время для моделирования бровей, хорош татуаж.

Уход за телом - тело отлично расслабит хороший массаж.

15 января тело отлично расслабит хороший массаж

15 января тело отлично расслабит хороший массаж

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16 января, 22 лунный день, убывающая Луна в Весах.

Стрижка - стрижка волос сегодня благоприятно повлияет на продолжительность Вашей жизни.

Окраска - красить волосы можно только в темный цвет и только натуральными красками.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр лучше не делать.

Уход за лицом - время избавиться от пигментных пятен и веснушек.

Уход за телом - лучше воздержаться от массажа, сауны, солярия.

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17 января, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - неблагоприятный день.

Окраска волос - с косметическими процедурами усердствовать не стоит.

Маникюр, педикюр - маникюр, сделанный сегодня, поднимет вам настроение.

Уход за лицом - даем коже отдохнуть и подышать.

Уход за телом - благоприятны физические упражнения.

18 января, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - уделите внимание волосам.

Окраска волос - не делать.

Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур с ногтями.

Уход за лицом - устранять косметические недостатки хорошо именно сегодня.

Уход за телом - стоит в эти лунные сутки вспомнить об ароматерапии, она поможет расслабиться и привести в порядок мысли.

19 января, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - постригитесь в этот день, чтобы сделать свою жизнь ярче и интереснее.

Окраска волос - следует использовать оттеночные пенки и муссы.

Маникюр, педикюр - следует отложить.

Уход за лицом - отличный день для омолаживающих масок.

Уход за телом - следует обратить внимание на спину и укрепить ее физическими нагрузками.

20 января, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка - прекрасный день для смены имиджа и посещения стилиста.

Окраска волос - при окрашивании волос предпочтение отдайте золотым и светлым тонам.

Маникюр, педикюр - благоприятный день для стрижки ногтей. Маникюр избавит вас от проблем и завистливых людей.

Уход за лицом - увлекшись удалением прыщиков и бородавок, не забудьте, что и от лишнего жирка избавиться стоит.

Уход за телом - сауна благоприятно повлияет на тонус всего организма.

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21 января, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка - привести в порядок внешность помогут парикмахер.

Окраска волос - светлые тона укрепят ваше здоровье.

Маникюр, педикюр - эксперименты не принесут радости.

Уход за лицом - хорошо делать ягодные и фруктовые маски.

Уход за телом - обычный ежедневный уход за волосами, немного крема на кожу лица и рук этого достаточно.

22 января, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - подравняйте кончики волос.

Окраска волос - темные тона способствуют достатку.

Маникюр, педикюр - ухаживая за ногтями, вы тем самым увеличиваете шансы на избавление от одиночества и снимаете часть груза "кармических долгов".

Уход за лицом - все внимание на глаза.

Уход за телом - день подходит для приготовления травяных отваров и настоев. Приветствуются водные процедуры. Можно выезжать за город, купаться в открытых водоемах. Питайтесь дробно и больше двигайтесь.

23 января, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - стрижка принесет много проблем.

Окраска волос - неблагоприятный день для покраски волос.

Маникюр, педикюр - уход за ногтями сегодня послужит профилактикой заболеваний крови и головы.

Уход за лицом - паровые маски и питательные маски.

Уход за телом - не рекомендуется делать депиляцию.

24 января, 29-30 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - не сегодня.

Окраска волос - неблагоприятный день.

Маникюр, педикюр - сегодня лучше не проводить процедур с ногтями.

Уход за лицом - хорошо выщипывать брови.

Уход за телом - благоприятны любы виды массажа.

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25 января, 30, 1-2 лунный день, новая Луна в Водолее.

Стрижка - сегодня волосам лучше дать отдохнуть, так как они подвержены ломкости и выпадению.

Окраска волос - сегодня не рекомендуется красить волосы.

Маникюр, педикюр - хороший день для борьбы с грибком.

Уход за лицом - сегодня лучше отказаться от сложных процедур в области лица.

Уход за телом - хороший день для любых действий.

26 января, 2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее.

Стрижка - сегодня лучше просто подравнять волосы.

Окраска - краситься только в салоне и только в проверенный цвет.

Маникюр, педикюр - маникюр в этот день принесет успех в начатом деле.

Уход за лицом - старайтесь сегодня не пересушивать кожу лица и хорошо её увлажнять.

Уход за телом -сходите в массажный салон.

Маникюр 26 января принесет успех в начатом деле

Маникюр 26 января принесет успех в начатом деле

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27 января, 3-4 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - правильно подобранная стрижка принесет удачу.

Окраска волос - самое время для покраски волос, в выборе цвета прислушайтесь к советам специалистов.

Маникюр, педикюр - благоприятное время для массажа рук и ног. Такой массаж успокоит и расслабит не только ноги и руки, но и вас.

Уход за лицом - подготовиться к вечеру помогут питательная маска, маникюр, восковая эпиляция.

Уход за телом - одежда из натуральных тканей и удобная обувь важное подспорье для комфорта.

28 января, 4-5 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

Стрижка - сделает волосы гладкими и блестящими.

Окраска волос - не стоит окрашивать волосы.

Маникюр, педикюр - могут появиться мозоли после данных процедур.

Уход за лицом - сегодня дайте лицу отдохнуть.

Уход за телом - физические нагрузки могут навредить.

29 января, 5-6 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - результат вас разочарует.

Окраска волос - откажитесь от процедур с волосами.

Маникюр, педикюр - займитесь лечением грибка и трещин.

Уход за лицом - лучше отказаться от любых масок в этот день.

Уход за телом - не забывайте про спортзал.

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30 января, 6-7 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - идеальный день для питательных масок.

Окраска волос - стоит краситься или нет, решайте сами.

Маникюр, педикюр - сегодня достаточно крема для рук.

Уход за лицом - благоприятное время для отбеливающих масок.

Уход за телом - эффективно лечение и заболеваний печени и почек.

31 января, 7-8 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - прекрасное время для экспериментов с волосами.

Окраска волос - можно окрашивать волосы в рыжие тона.

Маникюр, педикюр - ухаживать сегодня за руками или ногами к новому продолжительному знакомству, а что это будет романтическое приключение или крепкая дружба, решать вам.

Уход за лицом - воспользуйтесь увлажняющей маской.

Уход за телом - не перегружайте свой организм ни физическими нагрузками, ни едой.

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