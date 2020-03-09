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9 марта • обновлено в 07:07
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/ Красота

Календарь красоты на неделю с 9 по 15 марта

1.5т
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Гороскоп красоты с 9 по 15 марта 2020 года. АстрологИнна Фатееваэксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на неделю.

"Луна – наш лучший косметолог, ведь она непосредственно влияет на то, как мы выглядим каждый день. Самую важную информацию она сообщает нам посредством фаз убывания и роста, новолуния и полнолуния. Наши предки знали эти тонкости, и, например, всегда стриглись на растущую Луну, чтобы отрастить густую и пышную косу. В настоящее же время список процедур для красоты гораздо больше, но влияние космического объекта все также эффективно. Для посещения косметолога, парикмахера, массажиста важно подбирать правильные дни", – рекомендует Инна Фатеева.

В какие дни недели лучше посещать косметолога и парикмахера

Эта неделя благоприятна для таких процедур и мероприятий:

Аппаратная косметология – 13,14,15 марта.

Плановое посещение стоматолога – 14, 15 марта.

Эпиляция - 10,11, 12,13,14,15 марта.

Инвазивные процедуры – 13,14, 15 марта.

Осветление и мелирование - 11,14,15 марта.

Косметические процедуры – 14, 15 марта.

Стрижка волос с эффектом укрепления - 14,15 марта.

Маникюр и педикюр - 10,11,12,13,14,15 марта.

Татуаж губ – 14, 15 марта.

Массажи – 14, 15 марта.

Малые оперативные вмешательства – 14,15 марта.

Начало диет – вся неделя.

На этой неделе не рекомендуется:

Окрашивание в темные и яркие тона.

Стрижка волос для достижения эффекта быстрого роста

Наращивание ресниц

А еще отметьте следующие дни и часы:

10 марта - с 11:32 до 13:03

12 марта - с 11:12 до 12:28

14 марта с - с 13:06 до 14: 09

В это время лучше не записываться ни на одну из процедур и не начинать важных дел, поскольку результат вряд ли вас удовлетворит.

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Автор
Инна Фатеева Инна Фатеева
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Инна Фатеева
Тег
гороскоп 2020
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