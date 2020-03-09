Календарь красоты на неделю с 9 по 15 марта

Гороскоп красоты с 9 по 15 марта 2020 года. АстрологИнна Фатееваэксклюзивно для OBOZREVATELозвучила советы на неделю.
"Луна – наш лучший косметолог, ведь она непосредственно влияет на то, как мы выглядим каждый день. Самую важную информацию она сообщает нам посредством фаз убывания и роста, новолуния и полнолуния. Наши предки знали эти тонкости, и, например, всегда стриглись на растущую Луну, чтобы отрастить густую и пышную косу. В настоящее же время список процедур для красоты гораздо больше, но влияние космического объекта все также эффективно. Для посещения косметолога, парикмахера, массажиста важно подбирать правильные дни", – рекомендует Инна Фатеева.
Эта неделя благоприятна для таких процедур и мероприятий:
Аппаратная косметология – 13,14,15 марта.
Плановое посещение стоматолога – 14, 15 марта.
Эпиляция - 10,11, 12,13,14,15 марта.
Инвазивные процедуры – 13,14, 15 марта.
Осветление и мелирование - 11,14,15 марта.
Косметические процедуры – 14, 15 марта.
Стрижка волос с эффектом укрепления - 14,15 марта.
Маникюр и педикюр - 10,11,12,13,14,15 марта.
Татуаж губ – 14, 15 марта.
Массажи – 14, 15 марта.
Малые оперативные вмешательства – 14,15 марта.
Начало диет – вся неделя.
На этой неделе не рекомендуется:
Окрашивание в темные и яркие тона.
Стрижка волос для достижения эффекта быстрого роста
Наращивание ресниц
А еще отметьте следующие дни и часы:
10 марта - с 11:32 до 13:03
12 марта - с 11:12 до 12:28
14 марта с - с 13:06 до 14: 09
В это время лучше не записываться ни на одну из процедур и не начинать важных дел, поскольку результат вряд ли вас удовлетворит.
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