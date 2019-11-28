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29 ноября • обновлено в 12:43
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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Календарь красоты на декабрь: лучшие даты для стрижки и маникюра

22.3т

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2019 года: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 31 декабря.

Благоприятные дни для окраски волос в декабре 2019 года: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29 декабря.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в декабре 2019 года: 1, 2, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 декабря.

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Лунный календарь красоты на каждый день декабря 2019 года

1 декабря 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - нейтральное время ко всему происходящему на земле. Стричься вам или нет, решайте сами.

• Окраска волос - волосы приобретут объем.

• Маникюр, педикюр - новый дизайн ногтей поможет найти новых друзей.

• Уход за лицом - нейтральный день, поступайте, как считаете нужно.

• Уход за телом - стоит посвятить время расслабляющим процедурам.

2 декабря 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - неблагоприятный день для стрижки, но хороший день, чтобы подровнять волосы.

• Окраска волос - отличный день для любых экспериментов.

• Маникюр, педикюр - идеальный день для экспериментов.

• Уход за лицом - нейтральный день для любых процедур.

• Уход за телом - уделите время коррекции формы рук.

3 декабря 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - сегодня плохой день для всех видов стрижек.

• Окраска волос - окрасив волосы, привлечёте проблемы с противоположным полом.

• Маникюр, педикюр - неподходящий день для этих процедур.

• Уход за лицом - все старания не увенчаются успехом.

• Уход за телом - посвятите этот день отдыху в кругу близких вам по духу людей.

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4 декабря 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - стрижка сделает волосы тяжелыми и непослушными.

• Окраска волос - изменив цвет, ухудшите структуру волос.

• Маникюр, педикюр - кожа рук и ног станет сухой.

• Уход за лицом - неблагоприятный день, особенно избегайте области вокруг глаз, можно повредить зрение.

• Уход за телом - все процедуры приведут к осложнениям.

5 декабря 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - неблагоприятный день для каких-либо процедур с волосами.

• Окраска волос - все процедуры приведут к повреждению волос.

• Маникюр, педикюр - обрезав ногти, ослабите свою ауру.

• Уход за лицом - косметические средства могут вызвать воспаления на коже.

• Уход за телом – травмоопасный день, поберегитесь.

6 декабря 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - в этот день лучше нарастить волосы, а не стричь их.

• Окраска волос - окрашивать волосы возможно, но лишь в случае, если вы идете к проверенному мастеру.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день для данных процедур, только от вас зависит результат.

• Уход за лицом - обратите внимание на косметику на основе минеральной воды.

• Уход за телом - только от вас зависит все происходящее, день нейтральный.

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7 декабря 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - нейтральный день для всех процедур с волосами.

• Окраска волос - можно окрасить волосы, но не стоит кардинально менять цвет.

• Маникюр, педикюр - процедуры могут быть удачны, если пойти к проверенному мастеру.

• Уход за лицом - сегодня лучше сделать массаж лица, кожа засияет.

• Уход за телом - нейтральный день для физических нагрузок и косметических процедур, но отличный для подбора парфюма.

7 декабря маникюр может быть удачным, если пойти к проверенному мастеру

7 декабря маникюр может быть удачным, если пойти к проверенному мастеру

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8 декабря 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - благоприятный день для стрижек, порадует вас и близких.

• Окраска волос - окраска волос принесёт материальное благополучие.

• Маникюр, педикюр - обрезанные ногти замедлят свой рост, но зато будут крепкими и здоровыми.

• Уход за лицом - сегодня можно сделать питательные и улучшающие цвет лица маски.

• Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.

9 декабря 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - взбодрит и призовёт успех.

• Окраска волос - удачными оттенками для окраски будут светлые и рыжие.

• Маникюр, педикюр - сегодня только от вас зависят все решения, Луна нейтральна.

• Уход за лицом - прекрасный эффект принесут омолаживающие процедуры.

• Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.

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10 декабря 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - сегодняшняя стрижка улучшит внешний вид.

• Окраска волос - сегодня окажет положительное влияние на отношения с людьми.

• Маникюр, педикюр - результат непредсказуем, решайте сами.

• Уход за лицом - благоприятный день для любых операций.

• Уход за телом - физические нагрузки могут навредить.

11 декабря 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - подстригшись, вы укрепите корни волос.

• Окраска волос - окрашивание принесёт приятную новизну в ваш образ.

• Маникюр, педикюр - высока вероятность неудачного выбора цвета лака.

• Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.

• Уход за телом - лучше дайте телу от дохнуть, луна нейтральна.

12 декабря 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Близнецах.

• Стрижка - хороший день для любой стрижки, очистите свою ауру, а волосы станут гуще.

• Окраска волос - благоприятный день, после процедуры появится смелость и бодрость, проявятся волевые качества.

• Маникюр, педикюр - после маникюра ногти начнут слоиться.

• Уход за лицом - прекрасный день для лифтинга.

• Уход за телом - нейтральный день, но водные процедуры помогут привести тело в тонус.

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13 декабря 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Раке.

• Стрижка - не стоит сегодня состригать волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.

• Окраска волос - лучше не окрашивать волосы, это послужит накоплению негативной энергии.

• Маникюр, педикюр - все эксперименты разочаруют.

• Уход за лицом - попробуйте маску из глины, результат не заставит вас ждать.

• Уход за телом - лучше отдохнуть от процедур и физических нагрузок, чтобы не травмировать себя.

14 декабря 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Раке.

• Стрижка - с волосами отрежете удачу и благополучие.

• Окраска волос - окрашивание не оправдает ожидания.

• Маникюр, педикюр - ослабнет иммунитет если обрезать ногти.

• Уход за лицом - яичные маски порадуют вас и вашу кожу.

• Уход за телом - стоит воздержаться от всех процедур.

15 декабря 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - избавит от монотонности в жизни.

• Окраска волос - подходящий день для всех манипуляций с волосами.

• Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, если стремитесь занять более высокое положение в обществе и на работе.

• Уход за лицом - сегодня получится благополучно избавиться от родинок.

• Уход за телом - отличный день для водорослевых обертываний.

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16 декабря 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - именно в этот день вам удастся все задуманное.

• Окраска волос - будет отличный результат, принесет удачу.

• Маникюр, педикюр - удачный день для чего-то необычного, попробуйте маникюр с проволокой.

• Уход за лицом - сегодня можно применить только скраб.

• Уход за телом - массаж благоприятно скажется на нервной системе.

16 декабря массаж благоприятно скажется на нервной системе

16 декабря массаж благоприятно скажется на нервной системе

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17 декабря 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - в этот день особо удачными будут стрижки для длинных волос.

• Окраска волос - окрашивание волос доставит вам наслаждение, а волосы укрепит.

• Маникюр, педикюр - светлые лаки привлекут удачу.

• Уход за лицом - сегодня кожа не нуждается в вашей заботе.

• Уход за телом - очень кстати ванны с лечебными грязями.

18 декабря 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - нейтральный день для стрижки и окрашивания, волосам ничего не грозит, но и качество их не улучшится.

• Окраска волос - лучше отказаться.

• Маникюр, педикюр - служит профилактикой болезней крови и головы.

• Уход за лицом - эффективно отбеливание кожи лица, осветление веснушек.

• Уход за телом - любые водные процедуры, в том числе поход в бассейн.

19 декабря 2019 года, 23 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - прекрасно отразится на здоровье волос.

• Окраска волос - тонирование сделает волосы крепче и ярче.

• Маникюр, педикюр - все процедуры помогут защитить себя от завистников.

• Уход за лицом - воздержитесь от каких-либо процедур.

• Уход за телом - очищающий скраб улучшит кровообращение и сделает кожу бархатной и подтянутой.

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20 декабря 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - если вы хотите привлечь в свою жизнь новых людей, разнообразить будни захватывающими событиями, повстречать свою любовь, то подстригитесь сегодня.

• Окраска волос - хороший день, вы будете довольны.

• Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к налаживанию отношений с людьми, в особенности с любимыми и близкими. Также поможет ускорить получение новостей, которые Вы давно ждете.

• Уход за лицом - возможны аллергические реакции.

• Уход за телом - благоприятный день для депиляции.

20 декабря - хороший день для окрашивания волос, вы будете довольны

20 декабря - хороший день для окрашивания волос, вы будете довольны

1zoom.ru

21 декабря 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - сегодня можно делать что угодно, результат непредсказуем.

• Окраска волос - вы будете недовольны своим образом.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день для данных процедур, только от вас зависит результат.

• Уход за лицом - сегодня лучше просто погулять на свежем воздухе, пользы будет больше, чем от косметики.

• Уход за телом - нейтральный день, сегодня стоит обратить внимание на аромотерапию, это укрепит иммунитет.

22 декабря 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - стрижка волос в этот день категорически запрещена, так как она может повлиять на вашу судьбу неблагоприятным образом.

• Окраска волос - перенесите на другой день.

• Маникюр, педикюр - сегодня лучше осторожно обрезать ногти и кутикулу, так как существует вероятность порезаться, а рана, даже неглубокая, будет долго заживать.

• Уход за лицом - хороший день для чистки пор.

• Уход за телом - этот день идеально посвятить массажу и любым водным процедурам.

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23 декабря 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - неудачный день, после стрижки долго будет мучить недомогание.

• Окраска волос - нейтральный день, сегодня лучше тонировать волосы, а не красить их.

• Маникюр, педикюр - удачный день для похода в салон.

• Уход за лицом - не хотите навредить коже, отложите процедуры на другой день.

• Уход за телом - марокканский массаж восстановит тонус мышц.

24 декабря 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - денежная стрижка. Подстригите волосы сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, успех в бизнесе, торговле. Сделки после такой стрижки будут заканчиваться удачнее, чем могли бы.

• Окраска волос - можно экспериментировать с цветом волос.

• Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр в этот день поможет вам собраться для реализации планов и задумок, и удлинит срок вашей жизни.

• Уход за лицом - используйте только естественные, природные средства.

• Уход за телом - благоприятное время для физических нагрузок, они помогут сбросить лишний вес.

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25 декабря 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - укрепит иммунитет.

• Окраска волос - нейтральное время, можно окрасить волосы, но цвет получится совсем не такой, как хотелось.

• Маникюр, педикюр - неблагоприятно повлияет на общее состояние здоровья.

• Уход за лицом - можно наращивать ресницы. Если у вас слишком редко растут брови, можете выщипать их.

• Уход за телом - благоприятный день, чтобы избавиться от вредных привычек.

26 декабря 2019 года, 29, 1-2 лунный день, новая Луна в Козероге.

• Стрижка - может отрицательно отразиться на здоровье.

• Окраска волос - стоит отложить.

• Маникюр, педикюр - неблагоприятный день.

• Уход за лицом - дайте отдых коже.

• Уход за телом - посещение бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска.

26 декабря посещение бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска

26 декабря посещение бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска

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27 декабря 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Козероге.

• Стрижка - в этот день, постриженные волосы будут очень быстро отрастать.

• Окраска волос - плохо повлияет на вашу энергетику.

• Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур.

• Уход за лицом - все процедуры помогут сохранить молодость и красоту.

• Уход за телом - один из лучших периодов для большинства косметических процедур.

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28 декабря 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - с волосами отрежете удачу и благополучие.

• Окраска волос - удачным будет осветление волос.

• Маникюр, педикюр - сегодня получится воплотить все свои желания.

• Уход за лицом - все процедуры помогут сохранить молодость и красоту.

• Уход за телом - благоприятное время для тонизирующих процедур.

29 декабря 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - если нужно, можно подстричь волосы, но лучше сделайте массаж головы, волосы вас отблагодарят.

• Окраска волос - благоприятный день, а светлые оттенки привлекут успех в работе.

• Маникюр, педикюр - подходящий день для воплощения фантазий с самыми необычными формами.

• Уход за лицом - сегодня лучше посвятить время дыхательной гимнастике, кожа отблагодарит вас прекрасным видом.

• Уход за телом - точечный массаж существенно замедлит старение.

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30 декабря 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - стрижка волос сегодня послужит причиной упадка настроения, депрессии и чувства недовольства жизнью.

• Окраска волос - благоприятно красить волосы в свой естественный цвет.

• Маникюр, педикюр - лечебные ванночки для оздоровления ногтей.

• Уход за лицом - благоприятен уход за бровями и ресницами.

• Уход за телом - антицеллюлитный массаж покажет удивительный результат.

31 декабря 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - cегодняшняя стрижка сулит денежную прибыль.

• Окраска волос - благоприятна окраска волос в светлые тона.

• Маникюр, педикюр - воздержитесь от любых процедур.

• Уход за лицом - успокаивающие маски и ванночки.

• Уход за телом - отличный день для начала диеты.

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Эфа Форина Эфа Форина
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Эксклюзив
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лунный календарь Красота
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
дарагая редакция ,а кали луче рабить шугаринг ануса и фоликул?
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