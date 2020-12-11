Какую прическу сделать на Новый год: топ-5 стильных идей

Встретить Новый год 2021 в большой и шумной компании вряд ли удастся, но идеальная прическа поможет настроиться на волну праздника.

Независимо от того, где вы собираетесь отмечать главный праздник зимы, нужно позаботиться о внешнем виде. Продуманный новогодний образ с шикарной укладкой не только улучшит настроение, но и станет залогом удачных фото. OBOZREVATEL собрал самые модные решения для праздничных причесок, которые можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях.

Легкие волны

Такая прическа подойдет к любому платью или спортивному луку, добавит романтичности и небрежности образу. Чтобы сделать небрежные волны, как у Хейли Бибер, стоит лишь накрутить волосы любым удобным способом, а после расчесать пальцами. Прическу с волнами будет стильно украсить большими заколками или стразами.

Небрежные волны на Новый год 2021 на примере Хейли Бибер. Instagram Хейли Бибер

Уложенные волнами волосы Хейли Бибер. Instagram Хейли Бибер

Кудри

Чтобы сделать такие кудряшки, как у Бейонсе, нужно приложить уже больше усилий и потрудиться плойкой. Однако, если у вас нет лишнего времени, то можно схитрить: просто заплетите на ночь или рано утром 31 декабря несколько колосков, смочите водой и ждите вечера. Расплетать косички желательно непосредственно перед началом празднования.

Кудри. Instagram Бейонсе

Заколки и стразы на волосах. Instagram White Rose Collective

Хвост

Самый универсальный вариант для любого новогоднего образа. Чтобы получить такой результат, как на фото, выпрямите заранее волосы. По желанию, часть волос в хвосте можно накрутить на плойку, а у висков украсить необычными заколками.

Конский хвост . Instagram Makeup Artist Patrick Ta

Конский хвост с плетением. Instagram Hairstylis Justine Marjan

Идея прически хвост на Новый год. Instagram Виолы Пяк

Пучок

Такая прическа идеально дополнит строгий костюм или однотонное платье. Для более небрежного варианта используйте текстурирующий спрей, а чтобы сделать идеально гладкий пучок "без петушков" вам понадобится гель. Трендовым украшением для такой укладки волос будут косы или искусственные цветы .

Небрежный пучок. Instagram Matilda Djerf

Аккуратный пучок модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Instagram Роузи Хантингтон-Уайтли

Украшенный цветами пучок. Instagram White Rose Collective

Украшенный косами пучок. Instagram Hairdresser Marina Roy Art

С прядями спереди

Это стильное решение удлинит лицо и добавит дерзких ноток в ваш look. Стоит лишь выпустить из прически, будь то пучок или конский хвост, две пряди спереди. Такое стильное решение демонстрирует на своем примере британская певица Дуа Липа.

Пучок с прядями спереди на примере Дуа Липы. Instagram Дуа Липы

Как сообщал OBOZREVATEL, названы запрещенные цвета, в которые нельзя наряжать елку на Новый год 2021. В декоре дома желательно отдать предпочтение светлым тонам и минимализму.