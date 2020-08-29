Какую прическу сделать на 1 сентября: лучшие идеи с фото

В ожидании 1 сентября каждой школьнице стоит подумать о том, как уложить волосы на торжественную линейку.

В преддверии Дня знаний OBOZREVATEL публикует лучшие варианты школьных причесок.

Прически на 1 сентября на длинные волосы

Такие прически подойдут как для самых маленьких школьниц, так и для старшеклассниц.

Прическа на 1 сентября на длинные волосы Фото: jamadvice.com.ua

Красивая прическа на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Прически на 1 сентября с хвостами Фото: jamadvice.com.ua

Прическа на 1 сентября: два хвоста Фото: jamadvice.com.ua

Косичка на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Прическа с хвостами и косами на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Бант из волос Фото: jamadvice.com.ua

Прически на 1 сентября на средние волосы

Красиво уложить волосы средней длины на 1 сентября можно, сделав прическу с хвостом, скрутив жгут или, к примеру, собрав локоны назад.

Прическа на средние волосы на 1 сентября Фото: kleo.ru

Косичка вокруг головы на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Косы на средние волосы Фото: jamadvice.com.ua

Красивый хвост на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Прически с бантами

Именно прически с бантами ассоциируются со школой и 1 сентября. Такие прически можно делать как на длинные, так и на средние по длине волосы.

Прическа с бантиками на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

Красивая прическа с бантом на линейку Фото: jamadvice.com.ua

Прическа с бантиками на длинные волосы Фото: jamadvice.com.ua

Красивая прическа на 1 сентября на длинные волосы с бантом Фото: jamadvice.com.ua

Нарядный хвост на 1 сентября Фото: jamadvice.com.ua

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