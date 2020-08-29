Какую прическу сделать на 1 сентября: лучшие идеи с фото
В ожидании 1 сентября каждой школьнице стоит подумать о том, как уложить волосы на торжественную линейку.
В преддверии Дня знаний OBOZREVATEL публикует лучшие варианты школьных причесок.
Прически на 1 сентября на длинные волосы
Такие прически подойдут как для самых маленьких школьниц, так и для старшеклассниц.
Прически на 1 сентября на средние волосы
Красиво уложить волосы средней длины на 1 сентября можно, сделав прическу с хвостом, скрутив жгут или, к примеру, собрав локоны назад.
Прически с бантами
Именно прически с бантами ассоциируются со школой и 1 сентября. Такие прически можно делать как на длинные, так и на средние по длине волосы.
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